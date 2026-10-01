Ana Prada y Malena Muyala: el arte de prestarse canciones, el show conjunto que grabarán y la razón por la que se fascinan mutuamente en el escenario

Ana Prada y Malena Muyala se conocen desde hace décadas. Son amigas desde hace otro tanto. Sin embargo, su colaboración directa es un evento mucho más reciente en sus vidas y sus carreras.

Con décadas de trayectoria individual, ambas artistas han logrado consolidar una propuesta donde las canciones de una se integran al repertorio de la otra con una naturalidad que, según confiesan, a veces las distrae durante sus presentaciones.

"Nos ha pasado de colgarnos y no entrar cuando tenemos que entrar a cantar porque estamos ahí disfrutando", admitió Prada durante su participación en el programa La Playlist del canal de streaming de El Observador. Para las cantautoras, el escenario se ha convertido en un espacio de descubrimiento mutuo, donde la admiración profesional prima sobre cualquier otra consideración.

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Uno de los puntos más destacados de su colaboración es la capacidad de resignificar sus propias composiciones a través de la voz de la otra. Prada, oriunda de Paysandú, y Muyala, de San José, coinciden en que escuchar sus temas en la voz de su colega les aporta una perspectiva inédita.

"Cualquiera de mis canciones cantada por Ana encuentra un pliegue más, un sentido absolutamente inédito y desconocido", señaló Muyala. Por su parte, Prada destacó la carga emocional que implica este intercambio: "Hay una canción que le hice a mi mamá, que ya murió, y me cuesta un montón cantarla. Le dije a Malena que la cantara ella, pero al final me emociono el doble. La canta divino, con esa voz aterciopelada y su vibrato, y como ella también conoció a mi madre, lo sentí natural".

Este ejercicio de despojo y confianza ha permitido que ambas artistas incorporen nuevos matices a sus propuestas individuales. Muyala, que viene de un recorrido más ligado al tango y a estructuras orquestales, asegura que esta experiencia la ha llevado a "volver a conectar con lo esencial", ganando confianza en el formato íntimo de guitarra y voz.

Un futuro consolidado y el registro en La Trastienda

El próximo 3 de octubre, la dupla se presentará en La Trastienda, una fecha que marca un hito en su trayectoria conjunta, ya que el show será grabado tanto en audio como en video. Según adelantaron, el objetivo es materializar esta etapa en un disco, con el apoyo del sello Bizarro.

"Estamos pensando en qué nos vamos a poner, vamos a grabar en video y en audio. Tenemos la expectativa de sacar un disco", confirmó Muyala, quien además destacó la importancia de la respuesta del público. "Agradecemos genuinamente porque no es algo dado que la gente llene los espectáculos. Sabemos lo que ocurre con el colectivo artístico nacional y lo que cuesta, porque estamos ahí, al alcance de la mano".

Más allá de la música: una mirada compartida

Al analizar qué descubrieron al empezar a cantar juntas, ambas coinciden en que, a pesar de haber transitado caminos distintos, sus canciones reflejan una misma cosmovisión. "Descubrimos que muchas de nuestras canciones miran una misma situación de vida, pero con el matiz y la mirada de cada una", explicó Muyala.

Prada, por su parte, subrayó la ausencia de competencia en su vínculo: "No estamos en pugna a ver si una dice una frasecita más o canta una cancioncita más. No entran ni ahí ese tipo de mezquindades. Por eso podemos ser pareja artística y creo que eso está bueno aplicarlo en la vida".

La relación entre ambas, que se remonta a sus inicios en la escena cultural montevideana de los años 90, ha evolucionado desde la juventud hacia una madurez donde la complicidad es el eje central. "La vida nos pasó por arriba y nos pasó por adentro también", concluyó Muyala, reafirmando que este proyecto no es una aventura pasajera, sino una etapa consolidada de dos artistas que, tras años de carrera, han encontrado en la otra un espejo donde sus historias personales y profesionales se entrelazan.