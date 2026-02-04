Una estudiante china le cantó una canción de Ana Prada a Yamandú Orsi y el presidente se emocionó y llamó a la cantante uruguaya

Este miércoles, el presidente Yamandú Orsi visitó en el marco de su gira por China la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, donde presenció un recibimiento peculiar: una estudiante china interpretó la canción Tu vestido, de la cantante uruguaya Ana Prada.

Según se puede ver en un video difundido en las redes sociales por la cuenta de Orsi, y también en otro que compartió la cuenta del medio Beijing Daily, Li Yuelin, estudiante de ese centro educativo, tomó el micrófono y cantó en español los versos del tema de la cantante oriunda de Paysandú.

Sin embargo, fue también particular lo que sucedió luego, cuando Orsi llamó a la propia Ana Prada junto a la estudiante y le contó de la situación.

"Anita, estoy aquí con la cantante china que cantó tu canción de manera maravillosa", la saludó Orsi. La estudiante se sumó al saludo y le contó a Prada que además de esa canción también escuchó Soy pecadora, uno de sus clásicos pertenecientes al disco homónimo.

"Me emocioné hasta las lágrimas de ver que la cantó hermoso", contestó la cantante.

"La música es un lenguaje universal: une culturas y trasciende barreras. Hoy me emocionó escuchar a una estudiante china de español interpretar Tu vestido, de nuestra querida Ana Prada, durante mi visita a la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Un encuentro inesperado que demuestra cómo la cultura uruguaya viaja y nos acerca, incluso a miles de kilómetros de casa", se puede leer en la publicación de la cuenta de Instagram de Orsi que acompaña el video.