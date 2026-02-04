Hoja de ruta 2026: 26 personajes clave para entender el año que comienza

El año 2026 se presenta para Uruguay como un año marcado por la gestión gubernamental del gobierno de Yamandú Orsi y la ejecución de proyectos que definirán su perfil económico y ambiental para las próximas décadas.

Tras un 2025 de transiciones y diagnósticos, las figuras clave del ámbito nacional —desde la cúpula del gobierno de Yamandú Orsi hasta los líderes de la oposición y referentes del sector productivo— enfrentan el desafío de materializar ambiciones históricas: la firma definitiva del acuerdo Mercosur-Unión Europea , el inicio de la exploración petrolera offshore y la integración de la inteligencia artificial en la matriz de servicios global.

En este escenario, el protagonismo no se agota en las fronteras uruguayas. La influencia de líderes regionales y globales como Donald Trump , Javier Milei y Xi Jinping añade una capa de complejidad geopolítica que obliga al país a navegar entre el proteccionismo del norte y las oportunidades de inversión del oriente.

En ese contexto, El Observador trae 26 personajes a estar atentos desde Uruguay en este 2026, trazando la hoja de ruta de un año donde la gestión de la seguridad , la estabilidad monetaria y la apuesta por la sostenibilidad serán los ejes sobre los cuales se construirá el futuro inmediato de la sociedad uruguaya.

Gobierno uruguayo: estrategias y figuras clave del oficialismo

Yamandú Orsi

Como presidente de la República, su 2026 está definido por la ejecución de su agenda de gobierno, marcada este febrero por una misión oficial a China donde prevé firmar acuerdos comerciales y tecnológicos para consolidar al gigante asiático como el principal destino de las exportaciones uruguayas.

UYPRESE000265 El presidente de la República, Yamandú Orsi Foto: Presidencia de la República

Gabriel Oddone

En su rol como ministro de Economía, tendrá la tarea de ejecutar el primer Presupuesto Nacional de la administración Orsi, con el objetivo crítico de reducir el atraso cambiario y alcanzar la meta de crecimiento del 2% mediante un estricto control del gasto público.

Gabriel Oddone Foto. Dante Fernandez / FocoUy

Alejandro "Pacha" Sánchez

Como secretario de la Presidencia, su 2026 será decisivo para coordinar la ejecución del primer Presupuesto Nacional de la administración y liderar la "hoja de ruta", consolidándose como el principal nexo político entre la Torre Ejecutiva y el Parlamento.

20241027 Alejandro ¨Pacha¨ Sanchez. Resultados de las Elecciones 2024. Frente Amplio. Alejandro Sánchez Foto: Inés Guimaraens

Mario Lubetkin

Como ministro de Relaciones Exteriores, su 2026 estará definido por el liderazgo de la presidencia pro tempore de la CELAC y la gestión de la etapa final de las negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea, en un año crítico para resolver las exigencias ambientales y los protocolos adicionales que permitan la firma definitiva.

20250722 Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Inés Guimaraens

Carlos Negro

En su rol como ministro del Interior, su 2026 estará marcado por el inicio de la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Pública tras un 2025 de diagnóstico y por el desafío político de recuperar autoridad ante el Parlamento tras el reciente incidente de tránsito que protagonizó con su licencia de conducir vencida.

Carlos Negro El ministro Carlos Negro durante una conferencia de prensa el domingo 28 de setiembre de 2025 por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero Foto: Diego Lafalche / FocoUy

Edgardo Ortuño

Como ministro de Ambiente, su 2026 estará definido por la reactivación de la Comisión de Seguimiento de UPM para fiscalizar el aumento de producción en Fray Bentos y la gestión de los estudios de impacto ambiental del proyecto de hidrógeno verde de HIF Global en Paysandú, mientras lidera la implementación de las máximas garantías de control para la prospección sísmica offshore iniciada este verano, buscando equilibrar el potencial hallazgo de hidrocarburos con la protección de la biodiversidad marina.

20250422 Edgardo Ortuño Foto: Inés Guimaraens

Oposición: las voces críticas de la gestión nacional

Luis Lacalle Pou

Tras concluir su mandato presidencial en marzo de 2025 y dedicar un año sabático a actividades personales, su 2026 estará marcado por el retorno activo a la estructura orgánica del Partido Nacional, donde se espera que asuma un rol de liderazgo estratégico para reorganizar la coalición opositora de cara a las próximas etapas electorales.

Luis Lacalle Pou en Madrid Foto: EFE/ Javier Lizón

Pedro Bordaberry

Como líder de la bancada del Partido Colorado en el Senado, su 2026 estará enfocado en ejercer un control parlamentario riguroso, destacando su reciente pedido de informes sobre viajes oficiales y el impulso de proyectos clave como la imprescriptibilidad de delitos de corrupción y la reforma humanitaria del sistema carcelario.

Pedro Bordaberry Foto: Gastón Britos/FocoUy

Economía: figuras clave para la inversión y el desarrollo

Cecilia San Román

Como presidenta de ANCAP, su 2026 estará marcado por el inicio de las tareas de prospección sísmica de Chevron en marzo y la preparación logística del primer pozo exploratorio en aguas ultraprofundas (bloque OFF-6), un hito técnico y ambiental que determinará si Uruguay posee yacimientos comerciales de hidrocarburos.

Cecilia San Román, presidenta ANCAP. SUMMIT Energía 2025

Guillermo Tolosa

Como presidente del Banco Central, su 2026 estará marcado por la gestión de la política monetaria tras el histórico recorte de tasas al 6,5% y el desafío de contener el atraso cambiario mediante intervenciones en el mercado, buscando equilibrar una inflación récord del 3,65% con la competitividad del sector exportador.

20250610 Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central en ADM. Foto: Inés Guimaraens

Juan Carlos López Mena

Como presidente de Buquebus, su 2026 estará marcado por el hito tecnológico de poner en operación el "China Zorrilla", el ferry 100% eléctrico más grande del mundo, mientras avanza en la construcción del Portal Buquebus en Puerto Madero, una terminal de 90.000 m² que busca transformar la conectividad rioplatense.

EVENTO BQB Juan Carlos López Mena .JPG Juan Carlos López Mena Foto: Leonardo Carreño.

Alan Descoins

Como CEO de la consultora Tryolabs y tras ser incluido por la revista Time en la lista de las 100 personas más influyentes en IA, su 2026 estará enfocado en liderar la implementación de soluciones de visión computacional y modelos predictivos para gigantes globales, consolidando a Uruguay como un polo de exportación tecnológica de élite en la era de la inteligencia artificial generativa.

Alan-Descoins-copy

Judiciales: los nombres clave detrás de los casos de alto impacto

Mónica Ferrero

Como fiscal de Corte subrogante, su 2026 estará marcado por la presión para obtener mayores recursos presupuestarios contra el narcotráfico y el desafío de mantener la autonomía de la Fiscalía, mientras continúa la investigación penal por el atentado con una granada que sufrió en su domicilio el año pasado.

20250402 Mónica Ferrero, fiscal de Corte interina en el Senado. Foto: Inés Guimaraens

Sebastián Marset

En calidad de prófugo internacional y bajo una recompensa de USD 2 millones ofrecida por el Departamento de Estado de EEUU, su 2026 está marcado por la presión judicial tras la extradición de su pareja a Paraguay y las recientes denuncias del vicepresidente boliviano Edmand Lara, quien asegura que el narco uruguayo continúa oculto en condominios de lujo de Santa Cruz bajo protección policial.

Sebastián Marset

Luis Fernández Albin

Considerado la "mano derecha" de Sebastián Marset y extraditado desde Argentina a finales de 2025, su 2026 estará centrado en el proceso judicial por narcotráfico y lavado de activos mientras permanece bajo un régimen de máxima seguridad en la cárcel de Punta de Rieles.

Luis Fernández Albín Luis Fernández Albín Foto: Ministerio del Interior

Gustavo Penadés

Bajo prisión preventiva prorrogada hasta abril de 2026, el exsenador enfrenta este año el inicio del juicio oral tras la acusación formal de la Fiscalía por 20 delitos sexuales, en un proceso de alta complejidad que prevé la declaración de 54 testigos y para el cual se solicitó una condena de 16 años de penitenciaría.

20250205 Audiencia pública de Penadés y Mauvezín. Gustavo Penadés Foto: Inés Guimaraens

Deporte: los embajadores de la Celeste en el año del Mundial

Marcelo Bielsa

Tras ser ratificado por la AUF en noviembre de 2025 pese a la irregularidad en las Eliminatorias, el seleccionador afronta 2026 con el reto máximo de liderar a la Celeste en la Copa del Mundo, enfocando este primer semestre en una reestructuración de su staff técnico y la consolidación de un sistema ofensivo que recupere la contundencia de cara a la cita mundialista de junio.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa Marcelo Bielsa en conferencia de prensa Foto: Gastón Britos / FocoUy

Ignacio Alonso

Como presidente de la AUF, su 2026 estará marcado por el desafío logístico de la Copa del Mundo y la consolidación de la nueva estructura de ingresos por derechos de televisión, que proyecta ingresos anuales superiores a los USD 67 millones para fortalecer la competitividad del fútbol local.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Joaquín Ormando

Francisco "Paco" Casal

Como principal accionista de Tenfield, su 2026 estará marcado por la batalla legal y comercial tras el vencimiento del contrato histórico por los derechos de televisión del fútbol uruguayo el pasado 31 de diciembre, enfrentando el desafío de competir en la nueva licitación de la AUF que busca romper su hegemonía de más de un cuarto de siglo.

Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025 Francisco "Paco" Casal Foto: Dante Fernández / FocoUy

Federico Valverde

Como capitán y alma de la selección uruguaya, su 2026 estará marcado por el liderazgo en el Mundial de Norteamérica, llegando en la plenitud de su carrera física y técnica tras una temporada dominante en el Real Madrid. Su rol trasciende el campo: es el nexo entre la "vieja guardia" y la generación de Bielsa, siendo el encargado de sostener la identidad charrúa en la cita máxima del fútbol.

20260109 Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid

Internacionales: el impacto de las potencias en Uruguay

Donald Trump

Como presidente de los Estados Unidos, su 2026 estará marcado por una política comercial proteccionista que impone aranceles del 10% a las exportaciones del Mercosur, una medida que ha acelerado la firma histórica del acuerdo Unión Europea-Mercosur este enero como contrapeso regional, mientras su administración endurece la presión diplomática y militar en el hemisferio tras la captura de Nicolás Maduro.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c23r5v09vveo La orden ejecutiva firmada por Trump declara una "emergencia nacional". Bloomberg via Getty Images

Xi Jinping

Tras recibir al presidente Yamandú Orsi este 3 de febrero en Beijing para celebrar los 38 años de relaciones diplomáticas, el líder chino consolidará en 2026 su estrategia de "nueva infraestructura" en el Cono Sur, priorizando inversiones en biotecnología farmacéutica y energía limpia mientras implementa aranceles protectores a la carne bovina que desafían la competitividad de los exportadores uruguayos y regionales.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c62njpg52p5o Xi Jinping acumula ahora más poder, pero su liderazgo podría verse afectado. Sarah Meysonnier / Getty

Úrsula Von der Leyen

Como presidenta de la Comisión Europea, su 2026 está marcado por la firma histórica del acuerdo Mercosur-Unión Europea este 17 de enero en Asunción, un hito que proyecta un crecimiento del 1,5% del PIB para Uruguay y que ella posiciona como un contrapeso geopolítico estratégico frente al proteccionismo de Donald Trump y la creciente influencia de China en América Latina.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cvgredljjrzo Ursula von der Leyen tiene planeado viajar el lunes a Paraguay para la firma del acuerdo con el Mercosur. AFP via Getty Images

Horacio Marín

Como presidente y CEO de YPF, su 2026 estará marcado por el avance en la exploración petrolera offshore en el bloque OFF-5 de Uruguay y la consolidación de Argentina como exportador regional de gas, con el objetivo estratégico de abastecer la demanda energética del Cono Sur mediante la infraestructura de Vaca Muerta.

Horacio Marín, presidente YPF. Joaquín Ormando

Javier Milei

Su 2026 está definido por la consolidación de su alineamiento total con Donald Trump, celebrando este enero la intervención de EE. UU. en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro como un triunfo de las "ideas de la libertad". En lo económico, tras cerrar 2025 con una inflación del 31,5%, encara el año con el objetivo de "exterminar" el aumento de precios y profundizar la apertura comercial, habiendo ratificado su pragmatismo regional al firmar el acuerdo Mercosur-UE en Asunción junto a Yamandú Orsi, pese a sus críticas ideológicas iniciales al bloque.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cp8wy58n480o Javir Milei agradeció el respaldo del gobierno estadounidense. Getty Images

Luis Inácio “Lula” Da Silva

Como pieza clave en la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea este pasado enero, su 2026 estará marcado por el desafío de mantener el liderazgo de Brasil en la región frente al ascenso de la derecha continental y la influencia de Donald Trump. Para Uruguay, la gestión de Lula será determinante en la flexibilización de las normas de origen del bloque, lo que permitiría a las empresas locales integrarse mejor en las cadenas de valor brasileñas, mientras intenta equilibrar su relación con China frente a las presiones de Washington.