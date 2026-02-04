Albasoft: la tecnología uruguaya que optimiza la gestión de la industria cárnica y ya es utilizada por el 50% de las plantas exportadoras del país

La industria de la carne es uno de los sectores más exigentes en términos de control operativo , trazabilidad y cumplimiento normativo. Desde la faena hasta la distribución, cada etapa del proceso requiere información precisa , confiable y en tiempo real, por lo que cada vez más la tecnología se vuelve un factor estratégico para la rentabilidad y la competitividad del rubro cárnico.

En este contexto, la empresa uruguaya Albasoft se posiciona como un actor clave en la transformación digital del sector, a través de un ERP -un sistema de software que integra y automatiza procesos- diseñado específicamente para la industria cárnica .

El sistema permite integrar en una única plataforma los procesos productivos —como el etiquetado y la planificación de producción— junto con la gestión administrativa, contable y comercial. Uno de los aspectos más valorados de la solución según las empresas del sector es la rapidez en la implementación del sistema y la posibilidad de integrar datos históricos provenientes de otros softwares , lo que permite una transición ordenada y sin pérdida de información clave para el negocio.

“En un contexto donde la eficiencia y la transparencia son cada vez más determinantes, Albasoft apuesta a la tecnología como un socio estratégico del negocio”, sostuvieron desde la empresa.

Un ERP pensado desde el origen para la cadena cárnica

A diferencia de los sistemas genéricos, el ERP de Albasoft, fue concebido desde su origen para responder a las necesidades reales de frigoríficos, plantas de chacinados, abastos, distribuidores y operadores logísticos vinculados a la carne. Se trata de una solución integral que acompaña la gestión diaria del negocio desde la recepción del ganado hasta el producto terminado y su comercialización.

“Se trata de una solución modular, escalable y en constante evolución, creada en conjunto con empresas del rubro, a partir de la comprensión profunda de sus procesos y necesidades concretas. No es un software genérico adaptado, sino una herramienta pensada desde su origen para la cadena cárnica”, señalaron desde AlbaSoft.

Otro de los diferenciales de albasoft es la flexibilidad de su ERP, que permite configurarlo según las exigencias de cada mercado. Esto incluye diferencias en normativas sanitarias, esquemas impositivos, monedas, idiomas y flujos operativos.

“Cada país tiene su propia lógica de negocio y regulación. Nuestro enfoque es acompañar a las empresas con una solución que se adapte a su realidad, sin perder estandarización ni control. Esta capacidad ha sido clave para consolidar relaciones de largo plazo con clientes en otros países”, sostuvieron desde la empresa.

Actualmente, la empresa opera en otros mercados de la región como México, Chile y Colombia y mantiene una fuerte presencia en Uruguay, donde el 50% de las plantas exportadoras utilizan su solución, un indicador que refleja su alto nivel de penetración en el mercado.

Entre las principales funcionalidades se destacan la trazabilidad completa por lote, animal, corte y subproducto; el control de stock en tiempo real, incluyendo cámaras de frío, depósitos y mercadería en tránsito; la gestión de producción, rendimientos y mermas; la facturación y el análisis de costos y márgenes por producto; así como la generación de reportes gerenciales y analítica para la toma de decisiones.

El sistema también contempla el cumplimiento de normativas locales e internacionales, la preparación para auditorías y la integración con balanzas, escáners, entes reguladores, sistemas contables y plataformas externas.

Entre los principales beneficios para el negocio se resalta la reducción de errores operativos, un mayor control de costos y mermas, la posibilidad de tomar decisiones basadas en datos confiables y el ahorro de tiempo en tareas administrativas, lo que en conjunto se traduce en una mayor rentabilidad y previsibilidad.

Con base en Uruguay y una clara visión internacional, Albasoft continúa consolidándose como un referente en software para la industria cárnica, acompañando a empresas que buscan profesionalizar su gestión y potenciar su desempeño en un sector altamente competitivo.