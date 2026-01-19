Agro en Punta es el primer mojón en la ruta de las grandes exposiciones del sector de los agronegocios en 2026

Agro en Punta , cuya tercera edición se desarrollará del 4 al 6 de febrero de 2026, será la primera de las grandes exposiciones del sector de los agronegocios que se realizará este año , con base eso en el calendario que desde los respectivos comandos de organización confirmaron a El Observador.

La tercera Agro en Punta -definida como hub agroalimentario regional- se hará del miércoles 4 al viernes 6 de febrero de 2026 en el Centro de Convenciones de Punta del Este, en Maldonado, con Marcelo Bascialla y Alejandra Pérez Trápani en la dirección general de la organización. Este año el eje temático global se titula "Factor clave, el agro como impulsor del crecimiento económico regional". El lanzamiento se realizó en la sede de Cancillería, en octubre del año pasado.

La Asociación Rural de Soriano (ARS), presidida por Jorge Andrés Rodríguez, realizará la Expoactiva Nacional de 2026 desde el miércoles 18 al sábado 21 de marzo, en el predio propio de exposiciones ubicado a la altura del km 253 de la ruta 2. Este año el innovador eslogan es “Cultivate opportunities connect with the world”. La tradicional exposición de tecnología innovadora en funcionamiento se hará por 29a vez tras estrenarse en 1992 para celebrar los 100 años de la gremial que tiene su sede en Mercedes.

DSC_0186 Expoactiva Nacional. Foto: Juan Samuelle

Rural de Melilla

La Exposición Agropecuaria Rural de Melilla, organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), se hará desde el jueves 16 al domingo 19 de abril, en el predio de exposiciones que la gremial posee en esa localidad rural de Montevideo. Será la edición 15 de este emprendimiento de la entidad que preside Rafael Ferber y que tiene a Rodrigo Granja como director de Exposiciones. Esta exposición tiene como definición institucional ser "el evento que pone a disposición del productor todos los avances en herramientas para el trabajo en el campo y las novedades de optimización de la alimentación del ganado".

DSC_0006 Expo Rural de Melilla. Foto: Juan Samuelle

Rural del Prado

La Exposición Agropecuaria Rural del Prado, también a cargo de la ARU -gremial fundada en 1871-, se realizará este año desde el viernes 11 al domingo 20 de setiembre, en el predio de la Rural del Prado, en ese barrio montevideano. El nombre oficial de la actividad es Exposición Internacional de Ganadería Muestra Agroindustrial y Comercial. Será la edición 121. Es una de las cuatro grandes exposiciones del agro en el Mercosur. Las otras son la Expo Paraguay del 11 al 26 de julio con la 80a Exposición Nacional de Ganadería en Mariano Roque Alonso, Paraguay; la 138a Expo Rural del 16 al 26 de julio en Palermo, Argentina; y la 49a Expointer del 29 de agosto al 6 de setiembre en Esteio, Brasil.

DSC_0140 Expo Rural del Prado. Foto: Juan Samuelle

Uruforest

La Uruforest 2026 (UF26), con Juan Pedro Raffo e Ignacio Acuña en el rol de directores generales de la exposición, se hará por segunda vez tras el estreno de la propuesta en 2024. La fecha anunciada esta vez es del miércoles 21 al sábado 24 de octubre y se hará en el mismo lugar, en Juan Lacaze, Colonia. La Uruforest es presentada como la Feria Forestal, del Agro y del Ambiente en Uruguay y fue presentada en diciembre del año pasado en la sala Delmira Agustini del Hyatt Centric Montevideo.