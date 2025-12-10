La gran vidriera del Uruguay forestal tiene fecha y sitio para agendar: del 21 al 24 de octubre en Juan Lacaze

Uruguay es sede de una de las principales exposiciones del sector forestal de la región, la Uruforest, cuyo lanzamiento para 2026 se realizó en la sala Delmira Agustini del Hyatt Centric Montevideo.

La Uruforest 2026 (UF26) será más técnica, más internacional y más innovadora , anunciaron sus organizadores en el acto de lanzamiento de la segunda edición de la Feria Forestal, del Agro y del Ambiente en Uruguay , que se hará del 21 al 24 de octubre, en el predio que fue sede de la edición inicial, en Juan Lacaze (Colonia) .

En la presentación de la exposición, Juan Pedro Raffo (codirector de la UF26) expresó: “Llevamos más de ocho meses preparando este lanzamiento, se recorrió el camino de tener validaciones de las empresas principales, de asociaciones y gremiales, el respaldo de las autoridades del sector , todo eso era muy necesario y nos pareció importante presentar los detalles antes de fin de año, para dejar puesta una semilla que empiece a germinar en los siguientes meses”.

Por su parte, Ignacio Acuña, también codirector de la UF26, dijo: “La primera Uruforest a todos nos sorprendió, para bien, los expositores, autoridades y público quedaron muy contentos, pero como organizadores priorizamos poner los esfuerzos enfocándonos en algunas cosas nos quedaron para atrás (...), estamos trabajando mucho con el sector político, hoy nos acompañaron senadores de la República, cuando hablo del sector hablo de un Estado que son todos los partidos políticos y en ese sentido es una satisfacción el apoyo de la Dirección General Forestal, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

Uruforest fue, en más de 20 años, la primera feria forestal en el país. En 2024, en un predio de más de 75 hectáreas, se presentó como un sitio ideal para demostraciones dinámicas, exposición de maquinaria, áreas forestadas y especios técnicos. Participaron más de 120 empresas nacionales e internacionales y hubo más de 7.000 visitantes profesionales de más de 20 país. El evento, destacó la organización, es "la gran vidriera del Uruguay forestal".

09122025-DSC02449 Juan Pedro Raffo (codirector de UF26); Ignacio Acuña (codirector de UF26); Lucía Basso, presidenta de la Sociedad de Productores Forestales; Luis Martínez, director general de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; y Pablo Santini, presidente de la Asociación de Empresas Contratistas Forestales del Uruguay.

Una expo de excelencia: a tono con la jerarquía del sector forestal

“Es una enorme y linda responsabilidad la que hemos tomado al representar al sector forestal, que se mide con parámetros muy altos, la feria tiene que estar a ese nivel de excelencia y por eso ponemos dedicación de energías, el máximo compromiso, toda la inversión que corresponde”, afirmó Raffo.

“Uruforest es una plataforma ideal para expresarse y escuchar. El sector forestal, hay datos muy importantes que lo demuestran, es definitivamente un sector generador de mucho empleo y de calidad, de mucha exportación, que dinamiza mucho en todo el país, que ha crecido de forma sostenida y sustentable sin desplazar a otros y esta exposición lo que permite es, justamente, que todo eso trascienda”, complementó Acuña.

El mensaje

En la conferencia de prensa se indicó que la edición 2026 llega para impulsar inversiones, aumentar la integración agropecuaria, promover nuevas tecnologías y fortalecer la cooperación regional, reafirmando que el Uruguay Forestal tiene aún mucho por crecer.

09122025-DSC02726 Juan Pedro Raffo e Ignacio Acuña.

Se exhibe el potencial de la cadena agroindustrial forestal

Raffo comentó que Uruforest "tiene la particularidad de ser una instancia que exhibe todo el potencial de la cadena agroindustrial forestal, pero abiertos al resto de los sectores agropecuarios, es un espacio para que nos acompañen todos los productores, con cosas interesantes para todos y para el público en general”.

En ese sentido, puntualizó, “entendemos que hacemos un aporte para avanzar en derrumbar mitos que existen alrededor de las forestaciones con demostraciones, informes y vivencias, es un camino que lleva tiempo y nos da orgullo sumar, a la forestación no se le ha aprovechado totalmente su enorme potencial de integración con los demás rubros, hablo de la ganadería que es emblemática y lejos de tener un impacto adverso en estos 30 años ha crecido junto al empuje forestal, tenemos en la agricultura a los productores apostando mucho a una adecuada selección de la superficie para la complementariedad y también la forestación es ideal para una mejor performance de muchas empresas familiares, pequeñas, que desarrollan la apicultura o la producción de hongos por ejemplo”.

"Sentimos al sector involucrado"

Acuña, por su parte, remarcó que "el futuro del Uruguay forestal, así lo vemos, pasa mucho también por la pequeña escala, integrando productores con 40, 50 o 60 hectáreas de su campo, eso le hace muy bien a la economía y en particular a los establecimientos agropecuarios, da muchísima estabilidad en el largo plazo”.

Añadió, sobre la UF26, que “con alegría podemos compartir el fuerte respaldo de empresas, sentimos al sector involucrado, estamos contentos por cómo nos acompañaron en la edición inicial y en este lanzamiento, nos parece que sienten a la exposición como algo propio y que los distingue, por eso es nuestra obligación evolucionar y un ejemplo de eso es el foco que vamos a poner en el sector construcción de madera, en la capacitación, vamos a darle mucha visibilidad a las pymes, sentimos que en la integración transversal en este sector hay mucho para hacer y el nuestro es un aporte que nos da mucho gusto hacerlo”.

El objetivo

Según se destacó, UF26 integrará de manera más activa a productores agropecuarios interesados en explorar la forestación como parte de su modelo productivo y estrategia de diversificación ampliando el alcance y el valor de la feria hacia un segmento clave para el desarrollo de la economía nacional.

Propuestas destacadas de la UF26

Networking de primer nivel y oportunidades concretas de negocio.

Foro Forestal Técnico dentro del mismo predio.

Interacción directa con maquinaria, prototipos y soluciones reales.

Un evento diseñado para impulsar el desarrollo del sector y generar inversiones.

Productores agropecuarios encontrarán contenido técnico y soluciones prácticas para iniciar proyectos forestales y concetarse con asesores, proveedores y líneas de financiamiento.