Se viene Agro en Punta, con Oddone como expositor y la meta de avanzar en regionalizar el hub de agronegocios

Agro en Punta , cuya tercera edición se desarrollará durante la próxima semana -del miércoles 4 al viernes 6 de febrero-, será un escenario en el que se incrementará con fuerza la actitud de avanzar en la regionalización del hub de agronegocios e innovación que es la razón de ser del evento .

Eso destacó a El Observador Marcelo Bascialla, cofundador y codirector de Agro en Punta junto con Alejandra Pérez Trápani .

Además de eso, subrayó la relevancia que tiene, considerando el hilo conductor del evento -El agro como factor clave para el crecimiento económico-, que sea Gabriel Oddone el protagonista de la primera exposición , la que significará la apertura de Agro en Punta.

GREMIALES DEL AGRO Rafael Ferber, presidente de la ARU, sobre el valor del dólar: "Es algo bastante frustrante"

"Tener al ministro de Economía y Finanzas acompañándonos es algo muy motivante, de alguna manera resalta el espíritu de este Agro en Punta que es intercambiar para ver dónde están los mejores caminos que nos lleven al mayor crecimiento económico posible en 2026 y cuánto el Agro puede contribuir para eso, con miradas desde la parte política institucional, la parte tecnológica y la parte productiva".

Hub regional de agronegocios

Consultado sobre la construcción del hub regional de agronegocios que promueve Agro en Punta, señaló que en el Centro de Convenciones de Punta del Este, sede de Agro en Punta, habrá un pabellón dedicado al estado brasileño Rio Grande del Sur, con varias autoridades presentes, encabezadas por dos secretarios estaduales, Edivilson Brum -Agricultura- y Simone Stulp -Innovación, Ciencia y Tecnología-.

También llegará Joel Maraschin, director general de la Secretaría de Agricultura y además gerente ejecutivo de la Expointer, la exposición del sector de los agronegocios de mayor porte en la región.

La delegación brasileña estará conformada además por empresarios y productores del sector agroindustrial.

Paraguay estará presente con el denominado Foro Paraguay, titulado "Dónde invertir hoy", para presentar al país y las oportunidades que tiene para brindar, un foro en el que habrá tres presentaciones: Paraguay verde, forestación que crece; Cómo generar negocios ganaderos en Paraguay; y Paraguay, agro + industria.

Participarán los dos viceministros de Industria y Comercio, Marco Riquelme y Javier Viveros, además de otros actores de gran prestigio en el empresariado paraguayo.

En el caso de Argentina, su presencia ya relevante en las ediciones anteriores de Agro en Punta es reafirmada ahora con emprendimientos de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AaCREA).

Relacionado con lo anterior, Bascialla destacó en un amplio conjunto de contenidos en el programa de cada uno de los tres días el primer evento que hará la Federación Uruguaya de grupos CREA (Fucrea) en el año de su 60° aniversario.

El contexto

En Agro en Punta 2026 habrá un foro internacional en cada uno de los tres días, con base en el siguiente detalle: El agro como impulsor del crecimiento económico regional, miércoles 4; Innovación, explorar, transformar y crecer, el jueves 5; y Producción consciente, regenerar para crecer, el viernes 6.

Bascialla, sobre otras innovaciones destacadas para la exposición de este año, dijo que "vamos a generar una importante interacción dentro del evento, todos los accesos serán con acreditaciones personalizadas para facilitar el networking y la conexión, todos los asistentes estarán interconectados a través de una plataforma que permitirá un vínculo directo entre ellos y las empresas presentes, las empresas tendrán incluso su stand virtual en esa aplicación, es un desarrollo tecnológico muy interesante".

"También habrá una sala especial habilitada para que puedan encontrarse dos asistentes o un asistente con una empresa del evento para reunirse y trabajar", añadió.

En lo tecnológico, además, "habrá una agenda, una aplicación web con toda la programación, para tener disponible en el celular todo lo que esté pasando".

Los remates

En Agro en Punta se realizarán varias actividades de comercialización de genética líder.

Miércoles 4 de febrero: Madres de Punta.

Miércoles 4 y jueves 5 de febrero: Plazarural.

Viernes 6 de febrero: Pantalla Uruguay.

Viernes 6 de febrero: Gala Angus.

La película

Como se adelanto, el estreno en Uruguay del largometraje World Without Cows, será una de las novedades. Este documental, que ha sido premiado, explora el significado económico, social, nutricional y ambiental de los bovinos, a través de las voces de agricultores, ganaderos, científicos y otros especialistas que están contribuyendo a moldear el futuro de la producción sostenible de alimentos. A continuación se puede ver el trailer de la película.