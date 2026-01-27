Índice de inversión en maquinaria agrícola mostró un tercer descenso consecutivo

Durante 2025 la inversión en maquinaria agrícola volvió a tener un descenso , esta vez medido en un 5%, una adversidad que se constata tras dos caídas previas, con base en lo detectado por el Departamento de Consultoría de la firma Carle & Andrioli .

En el año 2025 el marco de las decisiones de inversión para la agricultura fue mixto: por un lado niveles de precios de mercado bajos y en sentido contrario rendimientos productivos altos impulsados por las condiciones climáticas favorables.

1) En 2025 los precios internacionales de los productos agrícolas continuaron en un ciclo de precios bajos. El índice de precios de los cereales elaborado por FAO muestra en el año un nuevo descenso (del 4% en promedio). Esta baja se acumula a las caídas de precios de 13% en 2024 y de 15% en 2023.

2) El desempeño productivo de la campaña agrícola finalizada en junio 2025 fue positivo. Estuvo caracterizado por una expansión de área y mayores rendimientos, que determinó un incremento significativo de los volúmenes cosechados en esta última zafra. El área sembrada en la campaña 2024-25 creció 8% en relación al ciclo anterior. El incremento de área permitió superar en la campaña los 2,4 millones de hectáreas sembradas, ubicándose en niveles máximos históricos, junto al ciclo agrícola 2013-14 (no obstante, la superficie de los cultivos de invierno de la zafra 2025-26 muestra un descenso de 6%).

Tres años con bajas en la inversión en maquinaria

En un trabajo remitido por esa firma a El Observador a fines del primer mes del nuevo año, se destaca que tras un último crecimiento relevante detectado en 2022, hubo caídas consecutivas en la inversión en maquinaria de 27% en 2023, de 4% en 2024 y en el año pasado el ajuste señalado, 5%.

En el trienio 2020-2022 la inversión en maquinaria agrícola registró un proceso de mayor dinamismo. En particular se destacó el significativo incremento en los niveles de inversión observado en los años 2021 (54%) y 2022 (65%), que impulsados por un ciclo de precios altos de los cereales situó el índice de inversión en el mayor nivel de los últimos ocho años, aunque algo por debajo de máximos históricos.

Con posterioridad las variaciones en los mercados y los factores climáticos determinaron cambios en las expectativas de los agricultores y en sus decisiones de inversión.

US$ 190 millones en maquinaria agrícola

Carle & Andrioli, desde el año 2009, elabora el denominado Índice de Inversión en Maquinaria Agrícola (Idima), con base en información de los valores importados de tractores, cosechadoras y sembradoras de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

En 2025 los valores importados de los equipos agrícolas que componen el índice totalizaron US$ 190 millones, mientras que el año anterior había sido de US$ 194 millones.

Si bien, como se indicó, en 2025 hubo un descenso global, en los últimos cuatro meses se observó un leve incremento respecto a 2024.

Cosechadoras, tractores, sembradoras y fertilizadoras

El Idima considera la importación de las principales maquinarias agrícolas en valores, sin incluir implementos agrícolas importados o nacionales, ni la venta en plaza de equipos de segundo uso.

Analizando la inversión por clase de equipo agrícola, en el último año las cosechadoras pasaron a ser los de mayor valor importado (39% del total), mientras que los tractores se ubicaron en el segundo lugar (37%) y las sembradoras y fertilizadoras el tercero (24%).

En el año los equipos con caídas de inversión fueron tractores (11%) y sembradoras (5%), mientras que las cosechadoras tuvieron un leve incremento de 2%.

En cuanto al origen de los equipos agrícolas en el año provienen principalmente de Brasil, Estados Unidos y Europa que representan casi el 80% de los valores importados. El resto incluye a China, India, Canadá, Argentina y México.

En la inversión agrícola del año continúa la tendencia de incorporación de tecnologías más limpias, que contribuye a la eficiencia productiva y a la sostenibilidad ambiental. Los nuevos equipos posibilitan menor uso de insumos y combustibles y mitigan los riesgos del cambio climático.

Inversión y productividad agrícola

El comportamiento de la inversión en maquinaria agrícola y del área cultivada en el año determinó un nuevo descenso del indicador de dólares de inversión por hectárea sembrada, clave para los futuros rendimientos productivos.

En 2025 se situó en US$ 78 de inversión por hectárea, un 10% inferior al año anterior (US$ 86) y 41% por debajo del valor de 2022, cuando con otra situación de precios se habían alcanzado niveles máximos de inversiones agrícolas por hectárea, con US$ 134.

En el último quinquenio el desempeño de la inversión posibilitó un aumento del stock de equipamiento agrícola y de inversión por hectárea cultivada. En los últimos cinco años el promedio de inversión anual por hectárea fue de US$ 94, frente a US$ 48 del quinquenio anterior.

En la última década las inversiones contribuyeron al incremento de 20% de los rendimientos agrícolas en ese período, según el indicador de productividad promedio ponderado por hectárea (IPPA), también elaborado por Carle & Andrioli con base al método de promedios móviles de cinco zafras.

Resumen y perspectivas

La volatilidad de los mercados de la agricultura incide en las decisiones de inversión en equipamiento productivo, se expresó en el informe.

En el año 2025, con precios agrícolas bajos, a pesar de la producción récord, la inversión en máquinas y equipos agrícolas registró un nuevo descenso.

El ciclo actual de los productos agrícolas plantea desafíos para varios cultivos, que requieren de altos rendimientos para alcanzar el punto de equilibrio económico y lleva a adecuar los planes de áreas de siembra y de inversión.

Para la campaña 2025-26 descenderá el área global de siembra en el orden de 2 a 5%. Los cultivos de invierno bajaron la superficie, por la caída de área de trigo y cebada. Por su parte, los cultivos de verano en proceso no aumentarían su superficie, por el descenso de área del arroz y dificultades para sostener el área de siembra de la soja por perspectivas de precios.

El 2025 finalizó con un descenso de la cotización del dólar de 11%, que determinó un incremento de los costos en dólares por los componentes en moneda nacional. Por lo tanto, esta baja del tipo de cambio plantea un punto de partida menos favorable para la rentabilidad de la agricultura en 2026.

Por otra parte, los rendimientos extraordinarios de la zafra anterior no se repetirían; y con menor área y productividades normalizadas la producción agrícola descenderá en la zafra 25/26 entre 10 y 15%.

Para 2026 Opypa estima un descenso del producto bruto global del agro de casi 6%, por la caída estimada de las cantidades producidas por la agricultura.

El entorno actual por lo tanto, no brinda expectativas de que la inversión en máquinas y equipos agrícolas recupere su dinamismo en 2026. Las nuevas tecnologías brindan oportunidades para lograr mayor productividad y eficiencia en las operaciones, pero el ciclo de precios y de rentabilidad agrícola actual dificulta el acceso a la innovación disponible en máquinas agrícolas y equipos de riego.

Principales cifras de la inversión agrícola y su contexto en 2025

Variación del indicador de inversión Idima: -5%

Indicador inversión por hectárea sembrada: US$ 78

Variación indicador inversión por hectárea sembrada: -10%

Área de siembra zafra 2024/25: 2.430.000 hectáreas

Variación respecto a campaña anterior: +8%

Variación toneladas producidas zafra 2024/25: +20%

Precio cereales variación índice FAO: -4%

Variación préstamos bancarios al agro: +2%

Tasa de morosidad del agro 1,3%

El contexto

Metodología del Idima: La compra de bienes de capital en nuestro país se realiza en un alto porcentaje mediante importaciones. Con base en esta premisa, el Idima se utiliza como una proxy para evaluar la evolución de la inversión agrícola, considerando las importaciones en dólares constantes de tractores, sembradoras y cosechadoras de información de DNA. En 2025 el valor del Idima se situó en 115.9. En 2024 había sido de 121,7 (base 2009=100).