Documental que se estrenará en Agro en Punta responderá si estaríamos mejor en un mundo sin vacas

Agro en Punta tendrá entre sus propuestas destacadas el lanzamiento de un documental de alto valor.

La exhibición del documental "Un mundo sin vacas" , un emprendimiento presentado por la compañía Alltech, será una de las atracciones en Agro en Punta 2026 , exposición que se desarrollará este año desde el miércoles 4 al viernes 6 de febrero.

El documental, que aborda cuestiones globales complejas y desafía a los espectadores a verlas desde nuevas perspectivas , tiene una duración de 90 minutos y se presentará por primera vez en Uruguay, se destacó desde la organización de Agro en Punta.

El largometraje World Without Cows (Un mundo sin vacas) s e exhibirá a la hora 18.30 del miércoles 4 de febrero, día inicial de Agro en Punta Expo & Business , hub regional de agronegocios e inversión de Uruguay y del Cono Sur , en el auditorio principal del Centro de Convenciones de Punta del Este.

Marcelo Bascialla, codirector y fundador de Agro en Punta, destacó a El Observador que para todo el equipo de trabajo de la exposición es una distinción haber sido seleccionados como sitio para estrenar el documental en Uruguay .

WWC-Scenes-002

La voz de agricultores, ganaderos, científicos y otros especialistas

Se detalló que este documental, que ha sido premiado, explora el significado económico, social, nutricional y ambiental de los bovinos, a través de las voces de agricultores, ganaderos, científicos y otros especialistas que están contribuyendo a moldear el futuro de la producción sostenible de alimentos.

El trabajo invita al público a acompañar el viaje global de Michelle y Brandon, quienes recorrieron el mundo durante tres años en busca de respuestas a la pregunta: “¿Estaríamos mejor en un mundo sin vacas?”.

Guiado por la ciencia, el documental analiza la dependencia de las vacas en diversas regiones del mundo, los desafíos de alimentar a una población en constante crecimiento, la importancia de la proteína animal y la compleja relación entre los bovinos y el medio ambiente, incluyendo su impacto en la biodiversidad, la salud del suelo y la captura de carbono.

El largometraje será presentado por Clodys Menacho, director comercial de Alltech Brasil, se destacó desde Agro en Punta.

El contexto

"Factor clave, el agro como impulsor del crecimiento económico regional". Esa es la consigna para la tercera edición de Agro en Punta Expo & Business, cuyos detalles fueron presentados este miércoles 22, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. La propuesta incluye -en un amplio conjunto de actividades- la Expo & Business; foros internacionales; microconferencias; rondas de negocios; el espacio Innovación Agroinnova; remates de genética bovina; propuestas de ministerios y de la institucionalidad público-privada del Agro local y regional; y exhibiciones de empresas del sector privado con productos y servicios para Uruguay y el exterior.