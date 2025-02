Agro en Punta, una oportunidad para aprender... y aplicar

Cuando un evento anual, en apenas su segunda edición, no ha siquiera terminado y los visitantes ya preguntan las fechas del próximo, es buena señal. Con su impactante agenda, Agro en Punta prometía, y cumplió. Tener bajo el mismo techo a productores, industriales, importadores, técnicos, expertos, analistas, traders, gobierno, organismos internacionales, y tantos más, significó no solo una enorme oportunidad para conversar y reencontrarse (el famoso “networking”) sino también una oportunidad para aprender. Y, ojalá, para luego aplicar lo aprendido, que no es fácil.

Bueno es que a la pregunta de “¿y a partir del 1º d marzo?”, la respuesta general es casi de indiferencia. La vida sigue. Los negocios también. No es poca cosa y menos por estos lares (otro gran activo). Hay que producir más eficientemente, hay que exportar más y mejor. Hay consenso.

Concurrí a muchas charlas. Si tuviera que destacar solo una (y dejar enojados a todos los otros), sería la del SUL/INAC sobre cordero uruguayo en el sector “food service” (hoteles/restaurantes) en San Pablo. Me fascinó la (poco frecuente) conjugación entre entender al consumidor, trabajar con la industria, y lograr que el productor responda a esa demanda. Las exposiciones fueron claras, cercanas, y sin demasiados tecnicismos. Me encantaría ver lo mismo replicado en otros productos y mercados. Si producimos, es porque nos compran. Si no entendemos por qué, nos va a costar atender a esa demanda. Por algo los directivos de frigoríficos, los traders, y los grandes exportadores que mueven millones están tan cerca de sus equipos de venta y les piden constante retroalimentación. No alcanzan, por más que sirvan, solo las estadísticas país, siempre son una sumatoria de realidades dispares entre los diferentes actores empresariales que, al fin y al cabo, son los que emiten las facturas. Y así ya casi estoy pasando a lo “malo”.

Destacar lo malo en Uruguay...

Acá se me complica. Porque destacar lo malo en Uruguay parece ser buscar pelea innecesaria. Todos nos conocemos y cuesta discrepar. Para mí faltó (falta) debate. A veces el exceso de consenso nos deja complacientes. Falta también buscar talento fuera del sector. Así como se buscó talento en ingeniería de sistemas, por ejemplo, para desarrollar agrotecnología, ya que hay total consenso sobre el fallo comunicacional hacia adentro y hacia afuera, busquemos ese talento donde sea que esté. Y si hay que irlo a buscar a otras tierras, que así sea. Y no me refiero a periodismo sino a comunicación estratégica, no es tema “de los de marketing” sino del mismo CEO – o Presidente. Si no se entiende la diferencia, con más razón necesitamos sumar ese capital humano.

Me gustaría saber también cómo nos ven, como país (para empezar), los extra-región. Escuchamos a brasileros, argentinos y paraguayos, hablar de Uruguay con admiración. ¿Y los demás? ¿Nuestros otros competidores? ¿Y los importadores y consumidores que nos compran? No sé a ustedes, pero me da curiosidad.

Falta entender al consumidor

Lo feo para mí siguen siendo dos temas: la promoción comercial (pública, privada y público-privada) y la escasa referencia al proceso de toma de decisiones empresariales. El primer tema seguro caerá antipático. Aclaro, no es responsabilidad delegable en una sola agencia. No es señalable con el dedo tan fácilmente. Nos compete a todos. Falta mucho (en datos y en imaginación, y no todo es falta de plata). Falta cohesión y coherencia. Falta entender al consumidor (no lo que dice querer sino por lo que paga, con los estudios de “estaría dispuesto a pagar” hay que tener mucho cuidado) y a ciertos mercados (Indonesia, por ejemplo). En cuanto al segundo tema, nos quedamos demasiado en lo macro y no la bajamos a lo micro – los que toman las decisiones de exportar son individuos en ciertas empresas. Entre tanto dato agregado, como decía antes, se nos pierde de vista que en un país que depende de “afuera”, el nexo entre producción y mercado son esos exportadores. ¿Los entendemos? ¿Sabemos qué les quita el sueño? ¿Sabemos cómo apoyarlos para que vendan más y mejor, traccionando toda la cadena hasta el productor? ¿Les damos la inteligencia comercial que precisan y el apoyo en promoción, ya que somos tan interdependientes? Como el caso que planteó el SUL en la charla, y como tantos, ¿de qué casos exitosos, nacionales y extranjeros, podemos aprender? (nos cuesta, tanto como debatir, el compartir el éxito).

En resumen, un evento ya agendado para 2026. Los organizadores cumplieron. Ahora depende de cada uno de nosotros aplicar lo que aprendimos y que no quede olvidado en un ya pronto lejano verano.

(*) Economista y Consultora en Negocios Internacionales / gcastro-fontoura.com / X: @uklatinamerica