El presidente del INAC sobre el nuevo intento de Minerva de comprar más frigoríficos: "No ha cambiado nada"

INAC: su presidente, a título personal, vuelve a expresar que no es necesario para crecer en su actividad que Minerva compre más frigoríficos en Uruguay.

Conrado Ferber, presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) , a título personal comentó a El Observador que en la nueva propuesta de Grupo Minerva Foods de adquirir tres frigoríficos en Uruguay “no ha cambiado nada , no existen razones fundadas para aceptar este nuevo negocio aunque luzca más equilibrado” , por lo cual sigue entendiendo que no es adecuado autorizarlo .

“Entiendo que esta es una propuesta nueva, se arranca desde cero, lo tienen que presentar en la Coprodec -Comisión de Defensa de la Competencia, órgano técnico desconcertado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)-, pero en lo personal no encuentro que haya en este momento, como no lo hubo antes, un motivo para que la empresa que hace la solicitud tenga más plantas ”.

El cambio explicado desde las compañías es que ahora Minerva quedaría con dos de esas plantas al hacerse cargo de una de ellas (la ubicada próximo a Tarariras, en Colonia) el grupo indio Allana.

“Obviamente, con los antecedentes del trabajo de la Coprodec (rechazó el negocio y eso fue avalado luego por el ministerio), el estudio de esta propuesta ahora va a ser más rápido pero, insisto, no veo que haya un motivo para que se apruebe lo pedido”.

Ferber, presidente del INAC durante casi toda la administración de gobierno liderada por Luis Lacalle Pou –asumió como vicepresidente en marzo de 2020 y tomó la presidencia una vez que Fernando Mattos pasó a ser el ministro de Ganadería–, ya se había opuesto anteriormente a dos intentos de Minerva de expandir su actividad de faena, industrialización y exportación: cuando primero adquirió el frigorífico BPU (Durazno) y cuando luego procuró comprar las tres plantas señaladas.

Conrado Ferber: "Puede crecer sin agregar plantas"

“No ha cambiado nada, la empresa (Minerva, en Uruguay) está trabajando con capacidad ociosa, tiene posibilidad de crecer sin necesidad de agregar plantas”, reflexionó.

Sobre la posibilidad de que el grupo indio adquiera la planta de Colonia, en un negocio vinculado o independiente, opinó: “Seria una buena noticia contar con un nuevo actor fuerte, pero considerando algunos antecedentes hay que analizar muy bien el plan de negocios que se presenta y la inversión real a realizar, creo que tenemos que aprender de los errores que se han cometido hasta ahora, porque no es bueno y no queremos que nos suceda lo que pasó en Rosario o en Lorsinal (complejos industriales que quedaron inactivos tras inversiones externas que no tuvieron un funcionamiento adecuado y sostenido)”.

Reiteradamente, no solo de parte del presidente del INAC, han existido cuestionamientos a las intenciones de Minerva, de parte de las gremiales agropecuarias y de otras como las de los carniceros, de los sindicatos de la industria frigorífica, de jerarcas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de otros actores relacionados con la agroindustria de la carne, considerando que de avalarse el negocio se promovería la concentración de la faena, algo que desaconsejan.