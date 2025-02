Primeros datos de las exportaciones del rubro ovino en 2025, ¿cómo le fue a las lanas y a la carne ovina?

En enero de 2025 los ingresos de divisas al país por las exportaciones generales del rubro ovino fueron 5,2% mayores a las de ese mes de 2024, alcanzando los US$ 22,3 millones, actualizó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) .

Con base en datos brindados a El Observador por el SUL –en todos los casos se trata de cifras de las exportaciones cumplidas proporcionadas por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)–, en el caso del subrubro lana y subproductos hubo una suba de 4,7%, acumulando US$ 13,8 millones.

Los ingresos por lanas sucias crecieron 38% (US$ 5 millones), los de lana lavada aumentaron 25% (US$ 3 millones) y los de tops cayeron 22% (US$ 4,8 millones).