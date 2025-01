Ingresos por exportaciones del rubro ovino crecieron 2,8% con un fuerte empuje en lana y sus subproductos

Considerando todo 2024, los ingresos de divisas al país por exportaciones generales del rubro ovino fueron 2,8% mayores a las de 2023 , alcanzando los US$ 225,7 millones, actualizó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL). Hubo un fuerte empuje del segmento lana y sus subproductos y una caída relevante en el caso de las carnes de ovinos.

Con base en datos brindados a El Observador por el SUL –en todos los casos se trata de cifras de las exportaciones cumplidas proporcionadas por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) –, en el caso del subrubro lana y subproductos hubo una suba de 23%, acumulando US$ 157,8 millones.

Los ingresos por lanas sucias crecieron 113% (US$ 57,8 millones), los de lana lavada aumentaron 47% (US$ 23,9 millones) y los de tops cayeron 8,4% (US$ 62,5 millones).