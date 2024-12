El año de la lana en Uruguay: precios bajos, pero con una demanda renovada que equilibró los stocks

“Un año atrás teníamos lanas que no se podían vender porque no había mercado para ellas; hoy hay mercado para todas las lanas”, señaló Alfredo Fros, presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) .

Para concretar ventas los exportadores debieron convalidar precios a la baja, especialmente en las lanas por debajo de 23 micras y aquellas tradicionales de 28 micras que no llegan a US$ 1 por kilo base sucia.

WhatsApp Image 2024-12-20 at 17.43.12.jpeg Mercado lanero, Blasina y Asociados.

Indicador de Mercados del Este: en baja

El Indicador de Mercados del Este (IME) en Australia cerró el año con una baja en moneda local de 4,9% desde AU 12,13 a AU 11,54 por kilo base limpia.

La baja medida en dólares estadounidenses fue más del doble: 10,5%, como consecuencia del fortalecimiento del tipo de cambio. Empezó el año en US$ 8,16 y lo cerró a US$ 7,30 por kilo base limpia y el promedio fue de US$ 7,55 kg.

Las condiciones de mercado son desafiantes para los laneros, que se mantienen a la espera de una reactivación que demora en llegar y el movimiento de monedas acentúa el problema.

Al cierre de 2024, las referencias de la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay muestran variaciones negativas de entre 6,5% y 20% según el diámetro, con negocios por lanas de 18 micras que cayeron de US$ 6,80 a US$ 5,50 por kilo vellón, las de 20 micras de US$ 5 a US$ 4,40 por kilo y las de 21 micras de US$ 4,60 a US$ 4,30 por kilo.

Entre las claves para la evolución del mercado se destaca la menor oferta de lana en Australia, que entre julio y diciembre cayó 15% interanual.

Esta tendencia se mantendrá, de acuerdo al Comité Australiano de Pronóstico de Producción de Lana (AWPFC) que estima una caída del 12% en la producción para el año financiero 2024-25 a menos de 280 millones de kilogramos, el volumen más bajo en más de 100 años.

En Australia, principal productor y exportador mundial, “la industria de la lana se enfrenta a presiones en numerosos frentes, incluidos los bajos precios de la lana y los bajos rendimientos, y la competencia por el uso de la tierra para la producción agrícola y de carne”.

En Uruguay se aguarda una reactivación por lanas finas desde Europa, donde persisten las incertidumbres por la guerra entre Rusia y Ucrania y la situación económica que frenó el consumo en los últimos años.