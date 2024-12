Lanas: el Indicador de Mercados del Este cierra el año 10% abajo de 2023

El Indicador de Mercados del Este (IME) en Australia cerró el año a US$ 7,30 por kilo base limpia tras la última semana de ventas en 2024. Es un valor 10,3% inferior en comparación al cierre de 2023 en US$ 8,14 y hubo una baja de 19,7% en comparación al último remate de lanas de 2022, que se situó en US$ 9,09 por kilo base limpia.