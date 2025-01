A pesar de los buenos precios, preocupa cargar ganado ante la incertidumbre sindical

Volviendo al mercado local, la posición de venta de los productores sigue siendo cautelosa, ante el temor de que el ganado quede en planta por más de un día a la espera de ser faenado. O que tenga que ser devuelto al predio y perder la permanencia. Esta semana no hubo paros y desde FOICA han señalado que por el momento no hay medidas previstas. Pero ante la falta de certezas, algunos productores optan directamente por no cargar. Hay plantas puntuales que no han registrado mayor impacto de las medidas.