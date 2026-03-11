Dólar
Federico Scarabino abrió su temporada 2026 con triunfo en el Iron Man 70.3 de Punta del Este

Federico Scarabino derrotó al francés Casimir Moine y se consagró campeón del Iron Man 70.3 de Punta del Este por quinta edición consecutiva, en otra notable actuación

11 de marzo 2026 - 17:11hs

Federico Scarabino ganó el domingo el Iron Man 70.3 de Punta del Este dando por inaugurada su temporada 2026 con excelentes sensaciones.

El uruguayo registró un tiempo de tres horas, 48 minutos y 47 segundos para superar al francés Casimir Moine (3.52.09) y al argentino Pablo Manuel Bien (4.02.16).

Scarabino empleó un tiempo de 24 minutos y seis segundos en el nado, hizo una transición por debajo de los dos minutos (1'58'') para subirse a la bicicleta donde registró un tiempo de 2.05.52. Su transición para pasar a correr fue de 56 segundos y en la carrera empleó un tiempo de 1.15.26.

En las tres disciplinas fue el más rápido.

La natación 1,9 kilómetros de natación, 90 k de ciclismo y en los 21,1 k de carrera a pie.

"La carrera salió como lo planeamos, venía un francés (Moine) que tenía grandes resultados, me había ganado el año pasado en el Iron Man 70.3 de Brasilia donde fue segundo y yo cuarto, ganó el 70.3 de Lima y el de Vichy en Francia donde el que quedó cuarto era un subcampeón del mundo. Es decir que era un competidor con grandes resultados ganando Iron Mans en Europa donde el país más duro es justamente Francia", dijo Scarabino a Referí.

El uruguayo fue un segundo más rápido que el francés en natación e incrementó esa ventaja algunos segundos más al hacer el tramo de bicicleta solo seis segundos más rápido. La diferencia la hizo en la carrera a pie, con tres minutos y tres segundos de diferencia sobre el galo.

Sin embargo, desde el punto de vista estratégico, Scarabino dijo que la diferencia la hizo con el ciclismo.

"Mi estrategia era atacar en bici y hacer que sea una bici muy dura porque en números, el francés corría mejor que yo. La estrategia era clara con la bici para intentar despegarme o lastimar lo suficiente para no bajarme con las piernas cansadas a correr y deseando que al correr yo tuviera más piernas que él", contó.

"Realmente funcionó porque ya en la segunda vuelta de la bici cuando algunas veces lo dejé pasarme ya vi que no venía tan bien, que venía exigido y yo seguía apretándole. Cuando bajamos a correr vi que de entrada abrí un hueco y salí a correr fuerte, tenía las piernas un poco cansadas, pero me sentí bien de entrada y fui encontrando ritmo. Después de la segunda vuelta, vi que había abierto una distancia cosiderable para mantener el ritmo y correr cómodo hasta llegar a meta", concluyó.

Scarabino ya había ganado esta prueba en 2019, 2023, 2024 y 2025 por lo que consiguió su quinto título al hilo, ya que la prueba no se realizó entre 2020 y 2022.

En la rama femenina ganó la argentina Romina Palacio con un tiempo de 4.34.57.

