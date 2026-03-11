Dólar
El fuerte comentario de Ignacio Ruglio por la fijación de los árbitros VAR para la sexta fecha del Torneo Apertura: "Les regalaron un Uruguayo hace tres meses y no les alcanzó"

El presidente de Peñarol mostró su molestia por las designaciones de los jueces

11 de marzo 2026 - 18:07hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Foto: Leonardo Carreño

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se quejó este miércoles de tarde a través de un estado de Whatsapp por lo que fueron las fijaciones de los árbitros del VAR para la sexta fecha del Torneo Clausura.

Los mismos fueron designados en esta misma jornada por parte del Colegio de Árbitros.

Nacional juega este viernes de local ante Wanderers en el Gran Parque Central a la hora 20.

Por su parte, Peñarol lo hará frente a Albion el sábado a las 20.30 el próximo sábado.

Diego Aguirre
PEÑAROL

A Diego Aguirre le comunicaron oficialmente la lesión de otro jugador de Peñarol que se perderá tres partidos, mientras confirmaron que Nahuel Herrera se operará el hombro

Federico Valverde celebra su hat trick para Real Madrid ante Manchester United por Champions League junto a varios compañeros
CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid 3-0 Manchester City: con un partido histórico, Federico Valverde anotó los tres golazos ante el equipo de Pep Guardiola por la Champions League; mirá los videos

El comentario de Ruglio

Ignacio Ruglio mostró su molestia por la fijación de los árbitros del VAR para la fecha que viene en el Torneo Apertura.

Y subió un estado de Whatsapp comentando las designaciones.

"Dunajec al Var del partido del CNdF, Ferreyra al nuestro. Van por todo y ya ni siquiera cuidan las más mínimas formas. Una vergüenza y después tenés que escucharlos decir que un estado de Whatsapp es violencia", comenzó escribiendo.

Y agregó: !"Violencia es tomarle el pelo y torear a mucho más del 50% de la población del Uruguay. Les regalaron un Uruguayo hace 3 meses y no les alcanzó".

Aquí se puede ver su posteo:

ruglio
Peñarol Ignacio Ruglio Nacional

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 
SELECCIÓN URUGUAYA

La nueva versión de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya: Muslera, Canobbio, y la ausencia de futbolistas de la liga local en la fecha FIFA de marzo

Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas
DERECHOS DE TV

Fallo de la Comisión de Defensa de la Competencia: AUF y Tenfield celebran el resultado del primer estudio del contrato de los derechos de TV

