El fuerte comentario de Ignacio Ruglio por la fijación de los árbitros VAR para la sexta fecha del Torneo Apertura: "Les regalaron un Uruguayo hace tres meses y no les alcanzó"
El presidente de Peñarol mostró su molestia por las designaciones de los jueces
11 de marzo 2026 - 18:07hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
Foto: Leonardo Carreño
El presidente dePeñarol, Ignacio Ruglio, se quejó este miércoles de tarde a través de un estado de Whatsapp por lo que fueron las fijaciones de los árbitros del VAR para la sexta fecha del Torneo Clausura.
Los mismos fueron designados en esta misma jornada por parte del Colegio de Árbitros.
Nacional juega este viernes de local ante Wanderers en el Gran Parque Central a la hora 20.
Por su parte, Peñarol lo hará frente a Albion el sábado a las 20.30 el próximo sábado.
Ignacio Ruglio mostró su molestia por la fijación de los árbitros del VAR para la fecha que viene en el Torneo Apertura.
Y subió un estado de Whatsapp comentando las designaciones.
"Dunajec al Var del partido del CNdF, Ferreyra al nuestro. Van por todo y ya ni siquiera cuidan las más mínimas formas. Una vergüenza y después tenés que escucharlos decir que un estado de Whatsapp es violencia", comenzó escribiendo.
Y agregó: !"Violencia es tomarle el pelo y torear a mucho más del 50% de la población del Uruguay. Les regalaron un Uruguayo hace 3 meses y no les alcanzó".