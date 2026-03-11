El fuerte comentario de Ignacio Ruglio por la fijación de los árbitros VAR para la sexta fecha del Torneo Apertura: "Les regalaron un Uruguayo hace tres meses y no les alcanzó"

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, se quejó este miércoles de tarde a través de un estado de Whatsapp por lo que fueron las fijaciones de los árbitros del VAR para la sexta fecha del Torneo Clausura.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los mismos fueron designados en esta misma jornada por parte del Colegio de Árbitros.

Nacional juega este viernes de local ante Wanderers en el Gran Parque Central a la hora 20.

Por su parte, Peñarol lo hará frente a Albion el sábado a las 20.30 el próximo sábado.

CHAMPIONS LEAGUE Real Madrid 3-0 Manchester City: con un partido histórico, Federico Valverde anotó los tres golazos ante el equipo de Pep Guardiola por la Champions League; mirá los videos

PEÑAROL A Diego Aguirre le comunicaron oficialmente la lesión de otro jugador de Peñarol que se perderá tres partidos, mientras confirmaron que Nahuel Herrera se operará el hombro

El comentario de Ruglio

Ignacio Ruglio mostró su molestia por la fijación de los árbitros del VAR para la fecha que viene en el Torneo Apertura.

Y subió un estado de Whatsapp comentando las designaciones.

"Dunajec al Var del partido del CNdF, Ferreyra al nuestro. Van por todo y ya ni siquiera cuidan las más mínimas formas. Una vergüenza y después tenés que escucharlos decir que un estado de Whatsapp es violencia", comenzó escribiendo.

Y agregó: !"Violencia es tomarle el pelo y torear a mucho más del 50% de la población del Uruguay. Les regalaron un Uruguayo hace 3 meses y no les alcanzó".

Aquí se puede ver su posteo: