Federico Scarabino cerró un notable 2025 con un quinto puesto en el Ironman de Indian Wells: "Fue el mejor año de mi carrera"

Federico Scarabino , el gran referente del triatlón uruguayo, cerró una notable temporada 2025 con la obtención de un quinto puesto en el Ironman 70.3 de Indian Wells , en el estado de California.

Scarabino puso un tiempo de 24.28 en los 1,9 kilómetros de natación en aguas abiertas, 1.57.48 en los 90 k de ciclismo y 1.16.12 en los 21,1 k de carrera a pie.

Son distancias mayores a las del triatlón olímpico que son 1,5 km de natación, 40 k de ciclismo y 10 k de carrera a pie (un total de 51,5 k).

Desde octubre de 2024, Scarabino, de 29 años, comenzó a competir en la modalidad extrema de Ironman: 3,8 kilómetros de nado, 180 k de ciclismo y 42 k, una maratón, corriendo (un total de 226,3 k). Su debut fue en Calella, Barcelona, donde obtuvo un sexto puesto y un récord latinoamericano con una marca de 7.42.17.

Pero ya en diciembre de 2023 había disputado su primer Half Ironman.

En octubre, Scarabino se consagró campeón latinoamericano de Ironman 70.3 imponiendo un nuevo récord del campeonato.

"Definitivamente fue el mejor año de mi carrera, Fin de la temporada", escribió Scarabino en su cuenta de Instagram.

Consultado por Referí sobre esta competencia, Scarabino comentó: "Indian Wells es una de las carreras más grandes siempre en Estados Unidos y con los tres primeros estuve hasta el segmento de corrida; los tres fueron ganadores de carreras grandes. El que salió segundo se metió dos veces segundo en el mundial de Ironman", dijo sobre el canadiense Lionel Sanders.

"El que ganó, esta fue su victoria número 20 del circuito mundial y se metió segundo en un Mundial de Ironman 70.3 también y el que llegó tercero también ganó varias", comentó sobre el estadounidense Sam Long y el canadiense Jackson Laundry.

"Nadé un poco adelante de estos tres y en la bicicleta quedamos esos 3 y yo. Ya corriendo esos me ganaron y uno de atrás corrió una media maratón para 1.08 después de la bici y me pasó a falta de 3 kilómetros", comentó sobre el estadounidense Ari Klau.

"El que quedó sexto cerró top 10 en el ranking del Ironman Pro Series este año", agregó en referencia a Matt Hanson de Estados Unidos al que superó con un tiempo de 3.42.16 contra 3.44.14.

El segundo mejor latinoamericano en el evento fue el chileno Martín Ulloa que entró 20° con un tiempo de 3.57.14.

"El 2025 fue el mejor año de mi carrera por el Ironman 70.3 de Florianópolis donde fui campeón latinoamericano. También hice mi primer podio en un Ironman completo donde me clasifiqué al campeonato del mundo en Ironman. Y en el Mundial estaba en el puesto 12 pero no pude terminar porque me agarré una diarrea fuerte a la mitad de la media maratón hasta deshidratarme completamente. O sea, que por los resultados de las que salieron bien y la mejoría que vi en las que me salieron mal, fue un gran año", comentó.

"Dentro de las carreras que no tuve tan buen resultado por cosas que pasaron como fue lo del Mundial o el 70.3 de Oceanside en la que perdí toda la nutrición en bicicleta porque que se me rompió el sistema y salió todo volando, en todas estas carreras tuve un buen rendimiento y más consistencia. Prácticamente en todas las carreras que corrí este año me bajé a correr con la punta de los competidores, excepto en el Mundial", analizó.

Scarabino está viviendo en Girona donde entrena con el entrenador de Marten Van Riel (belga, campeón mundial T100 el año pasado). "Somo 12 atletas donde está la última campeona olímpica de Paris (la francesa Cassandre Beaugrand), otros tres atletas olímpicos y algunos U23 que hicieron podio en campeonatos mundiales", reveló.

"Me fui a vivir a Girona para entrenar con ellos, principalmente con Van riel que está enfocado en la larga distancia", agregó.

Consultado cómo hace para financiar sus viajes y las inscripciones a los torneos, el triatleta uruguayo dijo: "Desde el año 2019 que cubro la mayor cantidad de los gastos a través de Tienda Inglesa que es mi principal esponsor. Año a año fui sumando mejores patrocinadores que me van ayudando a llegar a mejor nivel deportivo ya que cuanto más presupuesto tenés, podés invertir en distintos testeos que mejoran directamente el rendimiento deportivo, como por ejemplo el testeo de aerodinámica en el túnel del viento donde son minutos por carrera que se ganan cada vez que uno va con las cosas que uno encuentra que lo hacen más rápido. Lo que tienen de particular estos testeos es que lo que funciona para uno, no funciona para todos, entonces no se puede hacer un recorto y pego del otro. Con los patrocinadores que tengo confirmados para el 2026, voy a poder ir a testear dos veces y voy a poder competir en seis eventos. Si tengo buenos resultados y gano premios económicos en las carreras, entonces competiré en siete u ocho eventos en el 2026", adelantó.

Scarabino arrancará el año entrante con el Iron Man 70.3 de Punta del Este y su objetivo para la venidera temporada es hacer la Pro Series completa, ya que son las carreras de más prestigio, donde van los mejores y hay más nivel más y mayores premios económicos y se reparte un bono por ranking a fin de año. Para ese ranking se suman los tres mejores Ironman y los dos mejores Half Ironman.

Top 5 del ironman 70.3 de Indian Wells