Federico Scarabino campeón latinoamericano de Iron Man en Florianópolis: "Es mi mayor logro deportivo"

El triatlonista uruguayo Federico Scarabino ganó el domingo el Campeonato Latinoamericano de la modalidad Iron Man 70.3 que se disputó en Florianópolis.

Luego de su conquista, el deportista de 29 años charló con Referí y contó sus sensaciones de haber pasado de las distancias olímpicos del triatlón tradicional a las extremas del iron man.

El triatlón se compite en 1,5 kilómetros de natación, en aguas abiertas, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie.

Pero en el Iron Man, las distancias aumentan considerablemente: 1,9 kilómetros de nado, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de carrera a pie , es decir, una media maratón.

"Es mi mayor logro deportivo y estoy más que feliz. Lo veía venir porque en algún momento tenía que salir, veía la mejoría en los entrenamientos y en algún momento tenía que venir. Era cuestión de tiempo para que saliera. En el Mundial Niza estaba muy bien, pero tuve problemas cuando estaba peleando el 15° lugar. Eso fue hace seis semanas, pero me hizo ver el nivel al que había llegado. Ahora se me dio", contó Scarabino.

El uruguayo realizó un tiempo de tres horas, 35 minutos y 12 segundos, lo cual configuró un nuevo récord para el torneo.

"Me sentí bien de principio a fin, lideré de punta a punta. Iba nadando primero, pero me agarró una ola y salí segundo del agua. Cuando me subí a la bici agaché la cabeza, salí a pedalear primero y abrí suficiente diferencia para poder correr cómodo y controlado. Tenía 2 minutos y llegó a uno y medio porque terminé trotando suave el último tramo", contó.

Scarabino fue secundado por Luciano Taccone de Argentina (3.36.24) que Fernando Toldi de Brasil completó el podio (3.39.08).

"Me pasé a Iron Man en diciembre de 2023, al correr primero un Half Iron Man (mitad de las distancias) en Estados Unidos de mucho nivel. Tuve rendimientos buenos, pero no se vieron reflejados por tomar malas decisiones, por no tener experiencia en la carrera, pero también noté que si me acomodaba en la distancia me podía ir mucho mejor que en corta distancia. Aposté a eso y a dos años de esa decisión estoy feliz con ella y que esté dando resultados", manifestó.

"Voy a ir al iron Man 70.3 de Chile a fines de noviembre y al de Indian Wells que hice en 2023, el primer fin de semana de diciembre. Arranco el 2026 con el Iron Man 70.3 de Punta del Este", adelantó.

"Mi objetivo para el 2026 será hacer la Pro Series completas, son las carreras de más prestigio donde van los mejores y hay más nivel más y mayor premio económico y se reparte un bono por ranking a fin de año. Para ese ranking te suman los tres mejores Iron Man y los dos mejores Half Iron Man", contó.