Scuola Italiana y Layva clasificaron a la final del Súper 4 del Federal de handball en mujeres y prometen una gran final

Scuola Italiana se volvió a clasificar a la final del Súper 4 de handball en mujeres para definir al campeón Federal donde se retará nada menos que ante el vigente campeón y el histórico conquistador de la Copa Libertadores 2025: Layva.

Scuola, campeón del Torneo Clausura la semana pasada y clasificado con el número 1 al Súper 4, le ganó 25-24 la semifinal a Colegio Alemán , un rival que tuvo una estupenda temporada y que demostró ser competitivo no solo todo el torneo sino también en esta semifinal.

"Fue un partido duro, gol a gol, lo que esperábamos. Tenía un condimento especial que era poder manejar el partido, construir el minuto a minuto, atravesar los momentos bajos de la manera que nos haga menos daño. Tuvimos bastante conflicto en el primer tiempo con nuestro acierto al arco, Agustina atajó muy bien y eso nos complicó. No replegamos muy bien y el primer tiempo estuvo muy complicado, pero lo pudimos empatar y nos fuimos 12-12 al descanso", contó Daniela Mata, entrenador de Scuola, a Referí.

Agustina Inzaurralde, la golera de Colegio Alemán, fue la enorme figura del partido y también de la etapa, Sin embargo, su equipo no pudo alcanzar la final.

"En el segundo tiempo empezamos a encontrar más relación con el arco y a sentirnos más cómodas y logramos sacar el partido. Pero fue un partido duro, de semifinal, contra un rival que se plantó para llevarse también el partido", agregó la entrenadora.

La capitana Mariana Gómez fue la goleadora del equipo con seis tantos, seguida por Magdalena Guichón y Julieta Iturriaga, ambas con cinco cada una.

Scuola fue campeón entre 2018 y 2023 (en 2020 solo se jugó el Clasificatorio) y tras el retiro de algunas jugadoras referentes el año pasado no alcanzó la final.

Ahí resultó campeón Layva, en una vibrante final ante Goes.

Layva va por el bicampeonato

Layva y Goes se vieron las caras en la final del Torneo Apertura de este año, donde el campeón fue Layva, y en la semifinal de este domingo, que terminó empatada 24-24.

Layva, por haber terminado 2 de cara a los cruces del Súper 4, avanzó a la final por ventaja deportiva.

El partido contó con el retorno de dos jugadoras de referencia para el handball uruguayo: Camila Bianco en Layva y Martina Barreiro en Goes.

Bianco se lesionó en el empate contra Scuola en fase regular sufriendo esguince de rodilla y una distensión muscular. Estuvo un mes afuera de las canchas.

El domingo fue la gran figura del encuentro con ocho goles.

Barreiro, quien retornó este año a Goes procedente del handball italiano, se recuperó de una lesión muscular.

También hizo ocho goles mientras que su hermana Camila la secundó con seis.

Rosina González y Manuela Machado anotaron cuatro goles cada una en Layva.

"El partido fue súper parejo, cambiante, con mucha intensidad, con rachas a favor nuestras y rachas a favor de ellas, en general con nosotros arriba, pero al final con sus últimos empujes nos empataron, pero esta vez la ventaja era nuestra y con el empate clasificamos nosotros", dijo Leonardo Puñales, entrenador de Layva y de la selección de Uruguay.

Así ven los entrenadores la final del domingo

"Para la final me imagino un partido difícil. Esta semana vamos a hacer bastante análisis y por dónde podemos hacer más daño y seguir puliendo aspectos defensivos y de juego. Nuestro último partido con Layva empatamos y no fue un partido muy regular para nosotras: tuvimos un goleo muy bajo por mucho rato, lo logramos empatar y lo llevamos bien hasta el final, pero nunca lo tuvimos en control sino que fuimos siempre de atrás, entonces nos proponemos controlar el partido, el minuto a minuto y ver si podemos cerrarlo para nosotras. Pero va a ser duro y difícil como son todas las finales", dijo Mata sobre la final que se jugará el domingo próximo en cancha de Scuola Italiana.

"El partido con Scuola da la impresión de que los dos equipos van a estar completos y va a ser parecido a lo de Goes, con gran paridad, con rachas para uno y otro. Nos conocemos mucho, tenemos estilos de juego muy estudiados y lo que va a definir es el que esté ese días más concentrado, más fino. Tenemos similitudes, muy buenas jugadoras en cancha, muy buenas goleras y va a definir el que esté más centrado ese día", comentó por su parte Puñales.