"Hermosa mañana, ¿verdad?": las chicanas y memes de Flamengo a Racing en redes sociales tras clasificar a la final de la Copa Libertadores

Uno de los memes que Flamengo le dedicó a Racing, con Francella como protagonista

Flamengo clasificó a la final de la Copa Libertadores , siendo la cuarta vez que lo logra en seis años, luego de eliminar a Racing Club de Avellaneda en las semifinales con un resultado global del 1-0, y la cuenta oficial del equipo brasilero en Twitter publicó varias chicanas contra el elenco argentino.

El triunfo por 1-0 en la ida en el Maracaná con gol en contra de Marcos Rojo en el final del encuentro le alcanzó al Mengao para acceder a la final de Lima 2025, ya que en la revancha en Avellaneda no se sacaron ventajas e igualaron 0-0, en un partido que de todas formas tuvo muchas emociones y grandes actuaciones de ambos arqueros.

El primer posteo que más se viralizó fue minutos después de finalizar el encuentro que la cuenta del Flamengo en inglés publicó. La entidad citó un tweet del periodista argentino Gastón Edul que hacía referencia a la declaración que hizo Gustavo Costas en conferencia de prensa luego de perder en el Maracaná.

El entrenador de Racing había manifestado "vamos a ir a Lima" , haciendo referencia a que iba a remontar el resultado y clasificar a la final. Luego de la eliminación, la cuenta oficial de Flamengo citó ese posteo y escribió "esta, verdad?" acompañada de una imagen de la estación de subte de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Lima.

Este viernes por la mañana, el día después de la clasificación, Flamengo volvió a chicanear a Racing con el emblemático video del actor argentino Guillermo Francella, reconocido hincha de la Academia, en el que dice "hermosa mañana, ¿verdad?".

Sin embargo, la cuenta oficial de Flamengo recortó una imagen de ese video de Francella y editó al actor argentino con la camiseta del equipo brasileño, acompañado de esa emblemática frase.

Además, se le suma la chicana de tres jugadores uruguayos del Flamengo que le dedicaron una chicana a un compatriota de Racing, en un cruce directamente vinculado a Peñarol y Nacional.

Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz se juntaron tras el final del partido para dejarle un mensaje a Gastón Martirena, el uruguayo lateral derecho de Racing.

Varela publicó una foto en sus redes con el mensaje "a dormir que ya es tarde", en la que los tres futbolistas simulan estar durmiendo apoyados sobre sus manos. El texto se refiere a la canción Los Mayores de La Nueva Escuela, y la señal que hicieron fue la misma que hizo Martirena cuando Racing eliminó a Peñarol por los octavos final de la Libertadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guille_varela4/status/1983739778819617207&partner=&hide_thread=false A dormirrrrrr que ya es tarde… pic.twitter.com/iFrbSklwXS — Guillermo Varela (@guille_varela4) October 30, 2025

El lateral de Racing y exjugador de Liverpool es confeso hincha de Nacional. Tras eliminar al carbonero, apuntó contra los hinchas de ese club: "Los vi muy confiados, capaz que a los jugadores no, pero a la gente, porque me hacían llegar cosas, y yo me cagaba de la risa".