El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Video: el increíble recibimiento de la hinchada de Racing antes del partido con Flamengo, que pasó a la final de la Copa Libertadores

Flamengo se clasificó a la final de la copa tras el empate 0-0 en Avellaneda, y Racing perdió la chance de clasificar a una final del torneo después de 58 años

30 de octubre 2025 - 7:50hs

Recibimiento de Racing contra Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores

Video: ESPN

Racing y Flamengo empataron 0-0 este miércoles por la noche en Argentina y el equipo brasileño obtuvo su pase a la final de la Copa Libertadores, gracias al 1-0 que obtuvo en la ida como local.

A pesar del resultado negativo para la academia, que perdió una chance clara para volver a una final de la Libertadores luego de 58 años (cuando ganó su única copa en 1967), las redes sociales volvieron viral el recibimiento de la hinchada de Racing.

Con el partido ya atrasado 20 minutos por problemas logísticos en la llegada del ómnibus de Flamengo al Cilindro de Avellaneda, al momento del ingreso de los equipos todo el estadio racinguista se llenó de pirotecnia y humo.

Desde la tribuna se comenzaron a lanzar miles de fuegos cortos, mientras que del techo del estadio salían fuegos artificiales largos, a lo que se sumaban varios humos de colores. La televisación oficial mostró a Gustavo Costas, técnico e hincha de Racing, viendo maravillado la escena.

La escena siguió durante el ingreso de los equipos y varios minutos más, con un humo que tapó todo y que, otra vez, atrasó el partido otros cinco minutos.

En las redes también se comentó que el humo era de color rojo, el color de Independiente, clásico de Racing.

Finalmente Racing no logró su objetivo de clasificar, y ahora también esperará por una más que posible sanción de Conmebol, que prohíbe el lanzamiento de pirotecnia dentro de los estadios.

Por este tipo de situaciones la confederación impone multas económicas y también puede imponer que el responsable juegue uno o más partidos sin su público por copas internacionales.

Racing Flamengo Copa Libertadores video Argentina

