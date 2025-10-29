Con un gol insólito, Atlético Mineiro le ganó 3-1 a Independiente del Valle y es el primer finalista de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro venció 3-1 a Independiente del Valle este martes por la noche en Brasil y se convirtió en el primer finalista de la Copa Sudamericana 2025 , tras superar al conjunto ecuatoriano por un global de 4-2.

Tras el 1-1 de la ida en Ecuador, el partido en el Arena MRV de Minas Gerais comenzó con un Mineiro que lo fue a buscar desde el principio, y convirtió en figura al arquero argentino Guido Villar.

El partido se terminó de torcer a favor de los brasileños a los 35 minutos de la primera parte , con un gol insólito.

En una salida del fondo presionada por el Mineiro, Villar se la pasó por abajo y dentro del área al volante Jordy Alcivar , que con una marca en su espalda intentó pasar la pelota a un costado pero la pifió , y la dejó picando a su costado. Los brasileños la recuperaron y ante el desconcierto en el área Igor Gomes intentó patear desde la medialuna, pero la pelota rebotó en un zaguero.

La pelota le quedó a Rony que disparó al primer palo, pero Villar reaccionó y la sacó con el pie. La pelota se levantó varios metros en el aire y parecía que se iba al córner, pero cayó a la altura de la cancha y el arquero, molestado por un compañero, la golpeó con los puños en un despeje que no salió del área chica. Allí apareció Dudú, que con un pase al medio dejó solo frente al arco a Guilherme Arana para poner el 1-0.

El equipo brasileño, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, creció aún más en el campo tras el primer gol y encontró el segundo nueve minutos después, tras una asistencia al vacío de Dudú y una buena definición de Bernard, que la picó por encima de Villar.

Mineiro también comenzó mejor el segundo tiempo y tuvo otras chances, pero sobre los 64 minutos Independiente encontró el descuento. Jean Arroyo pateó un fuerte remate de lejos y el arquero Everson dejó un rebote corto, que fue aprovechado por el argentino Claudio Spinelli para poner el 2-1.

Sin embargo, diez minutos después los brasileños liquidaron la serie. El zaguero paraguayo Junior Alonso envió un pase en largo desde atrás de la mitad de la cancha a Hulk, y un desvío permitió que el balón le quedara sin marca y frente al arco al delantero brasileño, que con un remate al palo derecho de Villar puso el 3-1 final.

Atlético Mineiro jugará su primera final de Copa Sudamericana, que en este caso se disputará el 22 de noviembre en Asunción. Su mejor ubicación había sido un cuarto puesto en la edición de 2019, que casualmente ganó Independiente del Valle. Los de Minas Gerais tienen en sus vitrinas una Copa Libertadores, dos copas Conmebol y una Recopa Sudamericana.

Ahora esperan por el partido del jueves entre Lanús y Universidad de Chile para conocer a su rival. En el primer partido los chilenos revirtieron dos goles de desventaja y empataron el partido 2-2, para definir el partido en Argentina.