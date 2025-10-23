Dólar
La ciudad que rápidamente se postuló para recibir la final de la Copa Libertadores como alternativa a Lima tras las protestas sociales en Perú

La Conmebol, por el momento, no se ha pronunciado sobre una eventual mudanza del compromiso

23 de octubre 2025 - 7:37hs
El Estadio Mané Garrincha
El Estadio Mané Garrincha AFP

Brasilia se postuló como alternativa para albergar el próximo 29 de noviembre la final de la Copa Libertadores 2025 ante las protestas sociales en Lima, sede del partido, informó este miércoles el gobernador del Distrito Federal de Brasil, Ibaneis Rocha.

La Conmebol, por el momento, no se ha pronunciado sobre una eventual mudanza del compromiso.

"Ante el estado de emergencia declarado en Lima, Perú, ofrecí a Brasilia como sede alternativa", anunció Rocha en un mensaje en redes sociales, en el que dijo haber formalizado su propuesta en cartas enviadas a la Conmebol y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Final de la Copa Libertadores: declaran estado de emergencia en Lima, Perú, a poco más de un mes para recibir el crucial partido

Las protestas contra el gobierno y el Congreso peruanos que desde hace semanas ocurren en Lima son una preocupación cada vez mayor para las autoridades.
El funcionario plantea disputar el encuentro en el estadio Mané Garrincha, con capacidad para 72.000 espectadores.

"Nuestra ciudad cuenta con una extensa red hotelera, infraestructuras urbanas y servicios de calidad, además de una consolidada experiencia en grandes acontecimientos deportivos internacionales, como el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos y está totalmente equipada", agregó Rocha.

Las semifinales del torneo tienen dos equipos brasileños, Flamengo y Palmeiras, que enfrentan respectivamente al argentino Racing de Avellaneda y al ecuatoriano Liga de Quito.

