Copa Sudamericana: Atlético Mineiro le empató en la hora la primera semifinal a Independiente del Valle en Ecuador

Independiente del Valle y Atlético Mineiro empataron 1-1 por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana , en un partido disputado este martes por la noche en el Estadio Banco Guayaquil de Quito .

El equipo ecuatoriano comenzó ganando temprano el partido: a los seis minutos el defensor Ruan le cometió un penal al extremo Patrik Mercado , y cuatro minutos después Junior Sornoza convirtió la pena máxima para poner 1-0 a IDV.

En la segunda parte ambos equipos tuvieron oportunidades desde el comienzo, pero el conjunto brasileño arrancó a inclinar la balanza a su favor con los cambios .

Fue justamente desde el banco que llegó el gol del empate, a los 91 minutos de juego y a tres del final. Dudú, delantero que había ingresado a los 63 minutos, hizo una pared en el área con Hulk, que entró a 17 del final, y convirtió solo frente al arco el 1-1 definitivo.

Brasileños y ecuatorianos definirán la serie el próximo martes 28 de octubre en el Arena MRV del Mineiro, en Minas Gerais.

La otra semifinal de ida de la Sudamericana se jugará este jueves a las 19:00, entre la Universidad de Chile y Lanús. El primer partido se jugará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, y la serie concluirá el siguiente jueves 30 de octubre a la misma hora en el Estadio Ciudad de Lanús del granate.