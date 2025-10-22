Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / SEMIFINALES

Copa Sudamericana: Atlético Mineiro le empató en la hora la primera semifinal a Independiente del Valle en Ecuador

El equipo ecuatoriano abrió el marcador con gol de Junior Sornoza de penal, pero Dudú empató el partido tras una pared con Hulk

22 de octubre 2025 - 7:40hs
Mineiro e IDV se volverán a enfrentar el próximo martes en Brasil

Mineiro e IDV se volverán a enfrentar el próximo martes en Brasil

EFE

Independiente del Valle y Atlético Mineiro empataron 1-1 por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, en un partido disputado este martes por la noche en el Estadio Banco Guayaquil de Quito.

El equipo ecuatoriano comenzó ganando temprano el partido: a los seis minutos el defensor Ruan le cometió un penal al extremo Patrik Mercado, y cuatro minutos después Junior Sornoza convirtió la pena máxima para poner 1-0 a IDV.

Mineiro, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, mejoró tras el gol recibido y generó varias chances, aunque Independiente terminó mejor la primera mitad.

En la segunda parte ambos equipos tuvieron oportunidades desde el comienzo, pero el conjunto brasileño arrancó a inclinar la balanza a su favor con los cambios.

Peñarol
COPA LIBERTADORES

La Conmebol felicitó a Peñarol por haber clasificado a la Copa Libertadores de América 2026

violentos incidentes entre hinchas de lanus y la policia en brasil por copa sudamericana; mira el video
COPA SUDAMERICANA

Violentos incidentes entre hinchas de Lanús y la policía en Brasil por Copa Sudamericana; mirá el video

Fue justamente desde el banco que llegó el gol del empate, a los 91 minutos de juego y a tres del final. Dudú, delantero que había ingresado a los 63 minutos, hizo una pared en el área con Hulk, que entró a 17 del final, y convirtió solo frente al arco el 1-1 definitivo.

Brasileños y ecuatorianos definirán la serie el próximo martes 28 de octubre en el Arena MRV del Mineiro, en Minas Gerais.

La otra semifinal de ida de la Sudamericana se jugará este jueves a las 19:00, entre la Universidad de Chile y Lanús. El primer partido se jugará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, y la serie concluirá el siguiente jueves 30 de octubre a la misma hora en el Estadio Ciudad de Lanús del granate.

Temas:

Copa Sudamericana Atlético Mineiro Indepediente del Valle Jorge Sampaoli

Seguí leyendo

Las más leídas

Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro
FÚTBOL URUGUAYO

"El dinero me lo prestan para que no juegue en el Tróccoli": Jaureguiverry le respondió a Ruglio por la deuda que, según Peñarol, Cerro tiene con los aurinegros desde 2024

Así quedará el Estadio Centenario para el Mundial 2030
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Inversiones millonarias en infraestructura: los planes para modernizar el Estadio Centenario, Parque Central y Belvedere

Humberto Grondona, director deportivo de Rampla Juniors. (Archivo)
DESCENSO

Humberto Grondona, director deportivo de Rampla Juniors, denunció que a Foster Gillett "lo robaron" y dijo que hay jugadores "que no sirven para nada"

Las fotos que se viralizaron de Abaldo y El Menor Agustín
URUGUAYOS

Las disculpas de Matías Abaldo tras las fotos que se viralizaron con un cantante, alcohol, marihuana y billetes de dólares

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos