Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Javier Burgos y Gustavo Tejera dirigirán a Peñarol vs Cerro y a Nacional vs Wanderers en la fecha 13 del Torneo Clausura

Javier Burgos le dirigirá el tercer partido a Peñarol en los 13 que se jugaron por el Torneo Clausura y Gustavo Tejera por segunda vez a Nacional en este torneo

23 de octubre 2025 - 21:35hs
El golero Juan Moreno intenta distraer a Maxi Gómez y el árbitro Javier Burgos manda al colombiano a su arco

El golero Juan Moreno intenta distraer a Maxi Gómez y el árbitro Javier Burgos manda al colombiano a su arco

FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/FOCOUY

El Colegio de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol designó a Javier Burgos para el partido de Cerro vs Peñarol y a Gustavo Tejera para Wanderers vs Nacional por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Peñarol y Cerro jugarán el sábado a la hora 16 en el Tróccoli sin hinchas aurinegros.

Nacional visitar a Wanderers el domingo a las 18.30 en el Viera.

La sexteta que estará en el Tróccoli la componen Javier Burgos como juez, Martín Soppi, Javier Irazoqui y Andrés Martínez serán los árbitros en la cancha y, en el VAR, Leodán González y Mathías Muniz.

Así quedará el Estadio Centenario para el Mundial 2030
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Inversiones millonarias en infraestructura: los planes para modernizar el Estadio Centenario, Parque Central y Belvedere

salio el fallo del tas y no considero el reclamo de nacional por la quita de puntos por violencia en la final del torneo intermedio
NACIONAL

Salió el fallo del TAS y no consideró el reclamo de Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio

Uruguayan referee Gustavo Tejera gestures during the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Argentina's Independiente and Chile's Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Avellaneda, Buenos Aires province, Ar
Gustavo Tejera en Avellaneda, en el partido Independiente vs U de Chile

Gustavo Tejera en Avellaneda, en el partido Independiente vs U de Chile

En el Viera actuarán Gustavo Tejera, Nicolás Tarán, Gustavo Lisboa y Anahí Fernández. En el VAR, Antonio García y Santiago Fernández.

Burgos dirigirá el sábado su tercer partido a Peñarol en 13 fechas del Clausura: el clásico de la fecha 2 en el Campeón del Siglo, que Peñarol ganó 3-0, y estuvo en la fecha 10 en la victoria 2-0 de los aurinegros ante Danubio.

Los aurinegros ganaron los dos partidos y no recibieron goles.

Además, Burgos viene de dirigir a Nacional en la fecha 12 ante Miramar Misiones, en la que cobró dos penales a favor de los tricolores.

Tejera dirigirá por segunda vez en el Clausura a Nacional. Ya estuvo en la fecha 6 de los albos ante Racing, que tuvo victoria tricolor.

Los otros árbitros del fin de semana:

Defensor Sporting vs City Torque: Hernán Heras

Juventud vs Plaza: Esteban Ostojich

Cerro Largo vs Racing: Andrés Matonte

Danubio vs River Plate: Eduardo Varela

Liverpool vs Progreso: Leodán González

Miramar Misiones vs Boston River: Javier Feres

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Anual:

Embed

Y así las del Descenso:

Embed
Temas:

Liga AUF Uruguaya Peñarol Nacional Torneo Clausura

Seguí leyendo

Las más leídas

Salió el fallo del TAS y no consideró el reclamo de Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio
NACIONAL

Salió el fallo del TAS y no consideró el reclamo de Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio

Sebastián Fernández habló con Referí sobre su carrera futbolística y de varios temas más
ENTREVISTA

"Tenía todo lo que quería, pero estaba muy angustiado, no disfrutaba, sin saber por qué": Sebastián Fernández contó cómo la meditación lo ayudó a salir de un momento complicado cuando jugaba en Nacional

Javier Cabrera y Christian Oliva
FÚTBOL URUGUAYO

Así están las tablas de posiciones tras el fallo del TAS: las chances de Nacional en el Clausura y de Peñarol en la Anual luego de la resolución en Suiza

El uruguayo que cambió camiseta con Darwin Núñez
URUGUAYOS

El uruguayo que cambió camiseta con Darwin Núñez tras enfrentarlo en la Liga de Campeones de Asia; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos