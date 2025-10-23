Javier Burgos y Gustavo Tejera dirigirán a Peñarol vs Cerro y a Nacional vs Wanderers en la fecha 13 del Torneo Clausura

El golero Juan Moreno intenta distraer a Maxi Gómez y el árbitro Javier Burgos manda al colombiano a su arco

El Colegio de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol designó a Javier Burgos para el partido de Cerro vs Peñarol y a Gustavo Tejera para Wanderers vs Nacional por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Peñarol y Cerro jugarán el sábado a la hora 16 en el Tróccoli sin hinchas aurinegros.

Nacional visitar a Wanderers el domingo a las 18.30 en el Viera .

La sexteta que estará en el Tróccoli la componen Javier Burgos como juez, Martín Soppi, Javier Irazoqui y Andrés Martínez serán los árbitros en la cancha y, en el VAR, Leodán González y Mathías Muniz.

Uruguayan referee Gustavo Tejera gestures during the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Argentina's Independiente and Chile's Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Avellaneda, Buenos Aires province, Ar Gustavo Tejera en Avellaneda, en el partido Independiente vs U de Chile Foto: AFP

En el Viera actuarán Gustavo Tejera, Nicolás Tarán, Gustavo Lisboa y Anahí Fernández. En el VAR, Antonio García y Santiago Fernández.

Burgos dirigirá el sábado su tercer partido a Peñarol en 13 fechas del Clausura: el clásico de la fecha 2 en el Campeón del Siglo, que Peñarol ganó 3-0, y estuvo en la fecha 10 en la victoria 2-0 de los aurinegros ante Danubio.

Los aurinegros ganaron los dos partidos y no recibieron goles.

Además, Burgos viene de dirigir a Nacional en la fecha 12 ante Miramar Misiones, en la que cobró dos penales a favor de los tricolores.

Tejera dirigirá por segunda vez en el Clausura a Nacional. Ya estuvo en la fecha 6 de los albos ante Racing, que tuvo victoria tricolor.

Los otros árbitros del fin de semana:

Defensor Sporting vs City Torque: Hernán Heras

Juventud vs Plaza: Esteban Ostojich

Cerro Largo vs Racing: Andrés Matonte

Danubio vs River Plate: Eduardo Varela

Liverpool vs Progreso: Leodán González

Miramar Misiones vs Boston River: Javier Feres

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Anual:

Y así las del Descenso: