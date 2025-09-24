Violentos incidentes entre hinchas de Lanús y la policía en Brasil por Copa Sudamericana; mirá el video

Hinchas de Lanús de Argentina y agentes de la Policía brasileña tuvieron un enfrentamiento este martes en las gradas del Maracaná de Río de Janeiro, en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre el equipo argentino y el Fluminense .

Los incidentes tuvieron lugar durante el descanso y obligaron a retrasar varios minutos la segunda parte del encuentro.

Según la Policía Militar brasileña, los altercados se originaron a partir de una pelea entre los propios fanáticos de Lanús , lo que generó nerviosismo y carreras en el sector de la afición visitante.

COPA SUDAMERICANA El golazo de Agustín Canobbio que no le alcanzó a Fluminense, que quedó eliminado ante Lanús en el Maracaná por la Copa Sudamericana

La Policía brasileña intervino entonces para calmar los ánimos y reorganizar a la hinchada del Lanús. Aún se desconoce si hubo heridos en los altercados. Hubo palazos y gases. La mayoría de los hinchas del Granate dejó su lugar, pero los incidentes siguieron. El problema se habría originado en los baños de uno de los anillos del estadio.

Los jugadores de Lanús siguieron los acontecimientos con especial atención y conversaron con el árbitro venezolano Jesús Valenzuela, e incluso en un momento determinado, algunos futbolistas del equipo argentino se acercaron al sector de la grada visitante para ver lo que sucedía.

Fluminense recibió este martes a Lanús en busca de un billete para las semifinales de la Copa Sudamericana. Al descanso, el conjunto de Río de Janeiro ganaba 1-0 gracias a un golazo del uruguayo Agustín Canobbio, pero Dylan Aquino puso el empate y, con la ventaja 1-0 en la ida conseguida en Argentina, Lanús logró una clasificación histórica a semifinales.

FUENTE: EFE