Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / COPA LIBERTADORES

El insólito gesto de Guillermo Barros Schelotto con Esteban Ostojich y los jueces uruguayos tras la derrota de Vélez ante Racing; mirá el video

Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador de Vélez Sarsfield, tuvo un gesto con el árbitro uruguayo Esteban Ostojich tras la eliminación

24 de septiembre 2025 - 9:27hs
ESPN

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez Sarsfield, tuvo un gesto que el árbitro uruguayo Esteban Ostojich, quién fue el encargado de dirigir la revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre el Fortín y Racing Club, que terminó con la clasificación a semifinales de la Academia.

Racing se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Libertadores al vencer anoche de local por 1-0 a Vélez Sarsfield, en el duelo de equipos argentinos por los cuartos de final, con un saldo global de 2-0 para la Academia, que en la ida sacó la misma ventaja de un gol como visitante.

Guillermo Ostojich

Santiago Solari a los 82' anotó el gol que sentenció la serie a favor de la Academia, que fue ampliamente superior en este encuentro, pero solo consiguió mover el marcador cerca del desenlace.

La broma de Mariano Closs ante el problema que tuvo Esteban Ostojich
COPA LIBERTADORES

La broma de Mariano Closs ante el problema que tuvo Esteban Ostojich con el intercomunicador para anunciar el fallo del VAR en Racing vs Vélez; mirá el video

Gonzalo Plata de Flamengo es expulsado por el arbitro Andrés Rojas, en un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de La Plata en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro
COPA LIBERTADORES

Escándalo en la Copa Libertadores; Conmebol admitió que Plata fue mal expulsado en Flamengo vs Estudiantes, le quitó la roja y podrá jugar la vuelta; mirá los audios del VAR

El partido se abrió, con un Racing decidido a ganar y no quedarse a conservar la diferencia, y un Vélez que intentaba dar la sorpresa en Avellaneda.

Hasta que llegó la chance más clara para la visita a los 62 minutos, en un tiro rasante de Machuca que Cambeses tapó, pero la pelota siguió lentamente su curso hacia el arco y el golero de Racing se estiró de nuevo con un segundo manotazo antes de que la pelota traspasara por completo la línea de sentencia, en una acción que tuvo que ser revisada por el VAR.

Embed

Guillermo Barros Schelotto dijo que no pudo ver el video de la jugada en el banco, pero reconoció en conferencia de prensa que el desenlace anímicamente "impactó en todos (...) en la gente, en los jugadores. Pero bueno, evidentemente no entró", reconoció.

El gesto de Guillermo Barros Schelotto con Ostojich

Una vez finalizado el encuentro, mientras los jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos se saludaban y los jugadores de Racing festejaban la clasificación, Guillermo se quedó mirando fijamente a Esteban Ostojich y a los miembros de la terna, sin hacer ningún movimiento y sin decirles nada.

El juez uruguayo estuvo acompañado por los asistentes Martín Soppi y Héctor Bergaló, el cuarto árbitro fue Hernán Heras, y en el VAR estuvo Andrés Cunha junto al AVAR Santiago Fernández.

Disconforme con las decisiones de los jueces, Guillermo detuvo su marcha a un par de metros de los árbitros y se quedó parado, con brazos en jarra, observándolos fijamente. No hubo ningún reclamo de parte del estratega, pero su mirada se mantuvo firme durante un buen rato. A todo esto, los árbitros lo ignoraron.

Temas:

Guillermo Barros Schelotto Esteban Ostojich Copa Libertadores Vélez Sarsfield

Seguí leyendo

Las más leídas

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa reservó a un solo futbolista del medio local para los amistosos de la selección en Malasia; Nacional y Peñarol se exponen a perder jugadores para la fecha 11 del Torneo Clausura

Franco Fagúndez celebra su primer gol para Santos Laguna de México
URUGUAYOS

¿Dónde está Franco Fagúndez? La pregunta que se hacen en México sobre el ex Nacional a quien su club, Santos Laguna, le abrió dos procedimientos disciplinarios

Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro
TORNEO CLAUSURA

Presidente de Cerro Alfredo Jaureguiverry molesto tras los dichos de Flavio Perchman de que Peñarol va al Tróccoli: "Se han hablado cosas privadas que están siendo públicas"

Germán Cortizas
LIGA URUGUAYA

Germán Cortizas, entrenador de Aguada: la llegada de un excompañero de Kobe Bryant, el dolor de la derrota con Nacional y el desafío de volver a ser campeón "bajo presión"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos