El insólito gesto de Guillermo Barros Schelotto con Esteban Ostojich y los jueces uruguayos tras la derrota de Vélez ante Racing; mirá el video

Guillermo Barros Schelotto , entrenador de Vélez Sarsfield , tuvo un gesto que el árbitro uruguayo Esteban Ostojich , quién fue el encargado de dirigir la revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre el Fortín y Racing Club , que terminó con la clasificación a semifinales de la Academia.

Racing se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Libertadores al vencer anoche de local por 1-0 a Vélez Sarsfield , en el duelo de equipos argentinos por los cuartos de final, con un saldo global de 2-0 para la Academia, que en la ida sacó la misma ventaja de un gol como visitante.

Santiago Solari a los 82' anotó el gol que sentenció la serie a favor de la Academia, que fue ampliamente superior en este encuentro, pero solo consiguió mover el marcador cerca del desenlace.

El partido se abrió, con un Racing decidido a ganar y no quedarse a conservar la diferencia, y un Vélez que intentaba dar la sorpresa en Avellaneda.

Hasta que llegó la chance más clara para la visita a los 62 minutos, en un tiro rasante de Machuca que Cambeses tapó, pero la pelota siguió lentamente su curso hacia el arco y el golero de Racing se estiró de nuevo con un segundo manotazo antes de que la pelota traspasara por completo la línea de sentencia, en una acción que tuvo que ser revisada por el VAR.

Embed ¡SE SALVÓ LA ACADEMIA! Machuca marcaba el 1-0 de Vélez, pero la pelota no terminó de ingresar por completo y fue anulado.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yLXGhcYpI3 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

Guillermo Barros Schelotto dijo que no pudo ver el video de la jugada en el banco, pero reconoció en conferencia de prensa que el desenlace anímicamente "impactó en todos (...) en la gente, en los jugadores. Pero bueno, evidentemente no entró", reconoció.

El gesto de Guillermo Barros Schelotto con Ostojich

Una vez finalizado el encuentro, mientras los jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos se saludaban y los jugadores de Racing festejaban la clasificación, Guillermo se quedó mirando fijamente a Esteban Ostojich y a los miembros de la terna, sin hacer ningún movimiento y sin decirles nada.

El juez uruguayo estuvo acompañado por los asistentes Martín Soppi y Héctor Bergaló, el cuarto árbitro fue Hernán Heras, y en el VAR estuvo Andrés Cunha junto al AVAR Santiago Fernández.

Disconforme con las decisiones de los jueces, Guillermo detuvo su marcha a un par de metros de los árbitros y se quedó parado, con brazos en jarra, observándolos fijamente. No hubo ningún reclamo de parte del estratega, pero su mirada se mantuvo firme durante un buen rato. A todo esto, los árbitros lo ignoraron.