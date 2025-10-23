Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El uruguayo que cambió camiseta con Darwin Núñez tras enfrentarlo en la Liga de Campeones de Asia; mirá el video

La Liga de Campeones de Asia tuvo duelo de uruguayos; mirá el video del saludo entre ambos futbolistas

23 de octubre 2025 - 7:59hs

Agustín Soria y Darwin Núñez en la Liga de Campeones de Asia

La Liga de Campeones de Asia tuvo duelo de uruguayos el pasado martes cuando se enfrentaron Al Hilal de Arabia Saudita ante Al Sadd de Catar, por la tercera fecha de la fase de grupos.

El encuentro jugado en el estadio de los saudíes, el Kingdom Arena, tuvo victoria por 3-1 para el equipo en el que juega Darwin Núñez.

Agustín Soria y Darwin Núñez en la Liga de Campeones de Asia
El uruguayo que cambió camiseta con Darwin Núñez

El uruguayo que cambió camiseta con Darwin Núñez

Mientras que en la visita tuvo minutos Agustín Soria, el volante ex Defensor Sporting que en esta temporada fue fichado por Al Sadd.

Darwin fue suplente, ingresó a los 78 minutos y le sacaron tarjeta amarilla, mientras que Soria, entró a los 75'.

Tras el partido, ambos uruguayos se saludaron y cambiaron las camisetas.

Soria compartió el video en sus redes, en el que se ve el abrazo y el emoji de la bandera de Uruguay.

Agustín Soria y Darwin Núñez en la Liga de Campeones de Asia

Agustín Soria y Darwin Núñez en la Liga de Campeones de Asia

La transferencia millonaria de Soria a Al Sadd

La transferencia de Agustín Soria a Al Sadd le dejó a Defensor Sporting una cifra cercana a los US$ 4 millones.

“Fue un negocio de U$S 3.800.000 por el 80% de la ficha y Defensor Sporting mantiene el 20% de los derechos de formación del jugador”, dijo a Carve Deportiva el directivo violeta Hugo Díaz.

Agustín Soria en Al Sadd
Agustín Soria con el número 80 en Al Sadd

Agustín Soria con el número 80 en Al Sadd

El volante firmó un contrato por 5 años.

La carrera de Agustín Soria: 46 partidos en Primera y a Qatar

El volante nacido el 30 de noviembre de 2004 deja Defensor Sporting tras desarrollarlo toda su carrera en el club.

A los 8 años llegó a los violetas y desde ese entonces hizo toda la escalera hasta llegar a Primera división.

Su estreno en la principal categoría fue el año pasado, en el que jugó 34 partidos, siendo el primero de ellos el 25 de febrero ante Cerro, con victoria 5-0.

20250215 Agustín Soria, Defensor Sporting Racing, Torneo Apertura 2025. Foto: @LigaAUF
Agustín Soria

Agustín Soria

Soria ingresó en el segundo tiempo, a los 69 minutos por Nicolás “Ojito” Rodríguez, y marcó uno de los goles.

En la actual temporada llevaba 11 partidos, todos como titular, en el Apertura, y dos, también desde el arranque, por la fase previa de la Copa Libertadores.

En total, el volante anotó tres goles con la camiseta violeta y levantó las dos Copa AUF Uruguay que ganaron los violetas en 2023 y 2024.

Darwin Núñez Liga de Campeones de Asia

