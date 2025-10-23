Ignacio Ruglio: el fallo del TAS en contra de Nacional, la visita al Tróccoli, la explicación que le dio Damiani por el tema que instaló de Aguirre a Boca y los derechos de TV

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , dijo que su club no celebra lo que ocurrió este jueves con Nacional en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que confirmó la quita de tres puntos en el Torneo Clausura, y pidió cautela a los hinchas para no perder el foco de ganar el Torneo Clausura.

" No se celebra lo que ocurrió en el TAS . Se celebran los campeonatos. Veía mucha euforia por un fallo del TAS y eso de alguna forma se traslada al plantel. Leí que alguno decía que ya no es tanta la presión de ir al Cerro, pero hace varios partidos que pasan los minutos y no los cerramos. Por un lado hay que felicitar a nuestra delegación por la defensa que hizo en el TAS, cuando la dejaron entrar a participar, pero, por otro, hay que decir no se ganó nada , realmente no se ganó nada. Y cuando se entra en esos estados de chicanas y risas, que está bien, porque de eso vivimos los hinchas, de reírnos del otro, a veces el mensaje que damos para la organización no es el adecuado . Es como que esto ya está más fácil y eso te puede permitir descansarte. Falta mucho para ganar el Torneo Clausura ", dijo en el programa Último al arco de Sport 890.

Si Peñarol le gana a Cerro este sábado y Nacional pierde con Wanderers el domingo en el Parque Viera, el equipo dirigido por Diego Aguirre se consagrará en forma anticipada campeón del Torneo Clausura y habrá asegurado su participación en las finales de la Liga AUF Uruguaya.

2021022- Estadio Luis Tróccoli- Cerro- Foto Leonardo Carreño-FocoUy (17)

El campeón del Apertura, Liverpool, jugará la semifinal de la Liga AUF Uruguaya 2025 con el campeón el Clausura. El vencedor de ese partido único en el Estadio Centenario, jugará ante el primero de la Tabla Anual dos partidos para definir el título.

Ruglio insistió en que los festejos de los campeonatos se dan "cuando los tenés cerrados, archivados y que la copa está en la tribuna".

Además, comentó: "Ahora creemos que lo de Cerro no es definitivo y si es definitivo para conservar la ventaja de cinco puntos. Mi responsabilidad es bajar todo eso que se genera en la organización y de estar concentrados en lo que tenemos que hacer".

Consultado acerca de si por el hecho de que no concurrirá gente de Peñarol al Tróccoli el sábado, le brinda una tranquidad, manifestó: "Al no ir gente de Peñarol no me preocupa nada para el sábado. Si fuera gente de Peñarol estaríamos muy alertas al entorno, porque lamentablemente el fútbol también se juega en esos lugares y cualquier hincha que cometa un error nos puede costar caro".

Sobre la seguridad para la llegada del plantel al Tróccoli, dijo: "No la veo para que no puedan hacer un operativo para un ómnibus y una camioneta".

Le negociación con Jaureguiverry y la charla con Damiani por la noticia de Diego Aguirre a Boca

Ante la pregunta de si se demoró en la negociación con el presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, para llegar a un acuerdo y llevar el partido al Estadio Centenario, puntualizó: "Para mi siempre tuvo claro que a Peñarol no lo iba a llevar al Centenario y que le iba a cumplir eso a Flavio (Perchman, vicepresidente de Nacional) y me parece que jugó un rato con eso, para decirle a Flavio, 'mirá todo lo que me está ofreciendo Peñarol y dame algo más'. Esa es mi conjetura y es imposible de probar. Entiendo que tenían un acuerdo y que eso lo iban a cumplir".

Dijo que le reclamarán los US$ 46.000 que Cerro le debe a Peñarol, por el cambio de localía del año pasado.

Ante la imposibilidad de que concurran los hinchas el sábado, apuntó: "Siempre voy a preferir que estén los hinchas de Peñarol".

20241111-entrevista-juan-pedro-damiani-ig.webp

En cuanto al tema que instaló el expresidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, el miércoles, sobre un posible interés de Boca Juniors por Diego Aguirre, comentó: "No hablamos nada sobre lo de Boca. Conozco a Diego y no tuve ni necesidad de hablar de eso. Me llamó Juan Pedro ayer para explicarme lo que sucedió. Tiene todo derecho a declarar lo que quiera, pero le salió mal sin querer. Decir una cosa así era matemático que iban a exprimir esa noticia hasta la última gota. Creo que no la vio venir y luego se le vino el mundo arriba. Juan me dijo que fue un conocido de él que un día le preguntó y le dije, 'Juan a mi no me tenés que decir nada, podés declarar lo que quieras' y le agradecí el llamado porque tenemos una muy buena relación".

Lo que dijo sobre los cambios que proponen para el llamado por derechos de TV en la AUF

Consultado sobre la posibilidad de que la AUF haga un cambio en los pliegos del llamado abierto para la comercialización de los derechos de TV que están en curso, respondió: "No me sorprende y me sigue alarmando la improvisación de la AUF. Paco (Francisco Casal) se lo dijo en la reunión, ¡cómo van a separar el cable del streaming! Separan el streaming del cable, entonces pasan a ser competencia del cable. Y si el streaming hace una promoción de cinco meses gratis, funde a los cableros y el que pagó US$ 20 millones de por los cables te va a decir, 'se me está yendo a la baja'. La competencia interna la hicieron entre los que vinieron a pujar. Se los dijo Casal, pero como es el ogro que instalaron en la opinión pública, ahora le dieron la razón y recularon porque iban a poner al cablero y al del streaming a competir entre ellos. Era una locura".

Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025 Francisco "Paco" Casal Foto: Dante Fernández / FocoUy

Consultado acerca de cómo actuar en medio de todo esto, dijo: "Estoy haciendo lo mismo que (José Luis) Palma, me dedico a mi club. Desde el momento que veo que (la AUF) va en el camino del Titanic me dedico a mi club para que esté cada vez más sólido. Y que ellos se arreglen en el lío que se metieron".