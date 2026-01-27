Rafael Ferber, presidente de la ARU, sobre el valor del dólar: "Es algo bastante frustrante"

ARU: Rafael Ferber, su presidente, expuso la preocupación que existe por el valor que tiene el dólar.

Que el valor del dólar siga descendiendo y esté hace ya varios días notoriamente por debajo de los $ 40 "es para nosotros algo bastante frustrante ", afirmó a El Observador Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) .

"Cuanto se juntan varios factores que llevan a bajar el tipo de cambio la realidad se vuelve absolutamente crítica para todo el sector que produce y exporta, en un país básicamente exportador, que es algo que muchas veces se mide mal, Uruguay exporta el 70% de lo que produce, por lo tanto depende de la moneda extranjera mucho más que cualquier otro país", indicó.

Considerando ese escenario, "tomar medidas en contra de eso termina provocando una destrucción de producto muy grande y la verdad es que ya estamos en situaciones límites", afirmó.

Ferber señaló que la coyuntura sería aún más adversa si no existieran los valores que hoy tienen los ganados.

Esa situación positiva de precios en la ganadería, una actividad presente en la mayoría de los sistemas productivos en el país, "es lo que nos está permitiendo funcionar, eso y el clima que ha sido bastante benévolo en 2025, porque si bien los milímetros fueron pocos estuvieron bien distribuidos".

Pero, advirtió, "todos tenemos claro que si hay una variación en la ganadería y el clima no colabore estaremos en una situación bastante crítica y eso es lo que tratamos de trasladar, para que se tomen las medidas de forma más acelerada, porque este nivel del dólar hace que los costos en pesos sean muy difíciles de manejar", complemento.

El diálogo de la ARU con el ministro Oddone

El presidente de la ARU comentó que ya tuvo un contacto telefónico con Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas (MEF).

Añadió que este miércoles habrá una reunión presencial, desde la hora 14.

Para esa instancia, teniendo en cuenta que fue promovida por el ministro, "vamos a escuchar, sabemos que están manejando un paquete de medidas, la idea de la reunión era tenerla con base en esas medidas tomadas, o encaminadas, que no sabemos cuáles son, pero siempre es importante dialogar".

El contexto

El dólar abrió este martes 27 de enero en Uruguay con un valor de $ 36,60 la compra y $ 39,00 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco de la República (BROU).

El valor del gasoil

En el tema costos, uno que preocupa especialmente a los productores es el precio del gasoil, un recurso de altísima relevancia.

Lo que pasó en 2025, expresó Ferber, "es un claro ejemplo de que cuando hay bajas a nivel internacional no se terminan de plasmar para los productores y exportadores, es el caso del gasoil que bajó 15% de punta a punta en el año y a los productores nos bajó un 4%".

Al mismo tiempo, mencionó a modo de ejemplo, hay subas como pasa en este momento con el fósforo, un elemento básico para la fertilización en los campos, "con una suba internacional que nos llega automáticamente, ese aumento para la fertilización ya lo tenemos todos, pero las bajas no las llevamos a disfrutar y es algo para estudiarlo a fondo".

Se trata, concluyó, de un "problema grave", que a los productores y exportadores "nos deja aún más fuera de competencia... en el gasoil estamos entorno a US$ 0,30 por litro más caros que nuestros competidores cercanos".

El dato

El Poder Ejecutivo anunció que el precio del gasoil vigente desde el jueves 1° de enero y por dos meses, hasta el 28 de febrero cuando se realizará la próxima revisión según la nueva metodología, es $ 48,90 por litro y es valor es superior al que existe, comparado en dólares, en Argentina, Brasil y Paraguay.