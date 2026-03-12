"Se viene un fin de semana con temperaturas en aumento": el pronóstico de Inumet para los próximos días
El meteorólogo Nubel Cisneros ya habían anunciado aumento de temperaturas, al punto de calificarlos como una nueva "ola de calor"
12 de marzo 2026 - 21:13hs
Ola de calor
Foto: Leonardo Carreño.
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que para el fin de semana del viernes 13 al domingo 15 de marzo serán días "con temperaturas en aumento".
Otros meteorólogos, como Nubel Cisneros, ya habían anunciado aumento de temperaturas, al punto de calificarlo como una nueva "ola de calor" que se extendería desde el viernes por los próximos seis días.
Según Inumet, este viernes será un día con "cielo nuboso y cubierto, principalmente en las zonas este y noreste, donde se prevén probabilidades de precipitaciones escasas".
"Además se espera formación de niebla en horas de la mañana en el sur del país", según el organismo oficial del tiempo. En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 19 °C a los 24 °C.
"El sábado se espera un aumento de la nubosidad hacia la noche, es probable que se registren chaparrones escasos en la costa sur y este del país", afirmó Inumet. En este caso, en Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 19 °C a los 24 °C.
"Hacia el domingo en la madrugada aun podrían registrarse lluvias escasas y aisladas en la región costera, la nubosidad comenzara a disminuir", según el organismo. En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 19 °C a los 24 °C.
"Las temperaturas máximas comenzaran a ascender gradualmente, este aumento continúa hasta el martes, anticipando un comienzo de semana bastante caluroso en varias zonas", según Meteorología.