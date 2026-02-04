Uruguay y China firmaron otros 20 acuerdos académicos y científicos: mirá en qué consiste cada uno

Luego de la firma de 11 acuerdos comerciales y de cooperación política concretados el martes tras la reunión entre el presidente Yamandú Orsi y su par chino Xi Jinping , este miércoles se avanzó en una nueva etapa de la misión oficial con la firma de otros 20 acuerdos de complementación entre universidades de Uruguay y China .

Los convenios apuntan al intercambio de conocimientos y cooperación en áreas vinculadas a la academia, la innovación, el desarrollo científico y tecnológico , así como en otros campos estratégicos.

“Son 20 nuevos acuerdos firmados en las áreas científica, cultural, académica, tecnológica y genética ”, explicó el canciller Mario Lubetkin , quien acompaña al presidente Orsi en su visita oficial al país asiático.

El ministro detalló además que los entendimientos incluyen cooperación en temas vinculados al agua , complementación entre universidades uruguayas y chinas , iniciativas en el arte y acciones conjuntas en seguridad alimentaria .

Lubetkin subrayó que la instancia reflejó una presencia amplia y transversal de Uruguay, con la participación de miembros del gobierno, rectores de universidades públicas, intendentes del oficialismo y de la oposición, empresarios privados, líderes sindicales y directores de institutos de investigación. “Todo esto expresa una presencia potente de Uruguay en esta importante visita del presidente Orsi a uno de los principales países del mundo”, concluyó.

La agenda de este miércoles

En el marco de la agenda oficial de este miércoles 4, Orsi visitó la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, donde mantuvo una breve audiencia con autoridades académicas y luego brindó un discurso ante estudiantes y docentes.

Al mediodía, el presidente y la delegación uruguaya recorrieron el Complejo Deportivo N.º 15 de Baiguoyuan, en Beijing. Más tarde se concretó la firma de los acuerdos científicos y académicos, y por la tarde la comitiva partió en tren hacia Shanghái, donde este jueves continuará la misión oficial.