El campo natural como diferencial país: Uruguay será protagonista del Año de los Pastizales y los Pastores en 2026

En el marco de Agro en Punta, Uruguay será escenario de una instancia clave para el debate sobre sostenibilidad, producción y conservación de los ecosistemas naturales. El próximo viernes 6 de febrero , en el Centro de Convenciones de Punta del Este, se realizará el foro “El rol estratégico del campo natural en el desarrollo sostenible: una mirada integral” , con motivo de la celebración del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026.

La actividad cuenta con el auspicio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y del Ministerio de Ambiente, y es organizada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), junto al Plan Agropecuario. El encuentro reunirá a autoridades, técnicos, productores y referentes del sector agropecuario para reflexionar sobre la importancia de los pastizales naturales como base productiva, ambiental y social.

El foro incluirá la premiación del concurso fotográfico “Miradas del Pastizal”, impulsado por INAC y la Alianza del Pastizal, y un conversatorio con la participación de Gustavo Garibotto (MGAP), Estela Delgado (Ministerio de Ambiente), Santiago Scarlato (Instituto Plan Agropecuario), Gianni Motta (INAC) y la productora rural Estefanía Damboriarena.

Uruguay fue designado copresidente del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026, un reconocimiento impulsado por la FAO que destaca el rol del país en la promoción de sistemas ganaderos sostenibles basados en campo natural. Para Gianni Motta, jefe de Innovacion de la gerencia de sostenibilidad de INAC , se trata de una plataforma estratégica para posicionar al país a nivel global. “Es una oportunidad para mostrar, con datos y realidades, que Uruguay hace las cosas bien e invitar a actores del mundo a conocer nuestro sistema productivo” , señaló.

Según explicó, cerca del 70% de la superficie no arable del planeta corresponde a pastizales y estepas, ecosistemas que hoy enfrentan procesos de degradación y desertificación en muchas regiones.

En ese contexto, el campo natural uruguayo se presenta como un caso singular. El 60% del territorio nacional está cubierto por pastizales naturales, a los que se suma alrededor de un 5% de montes nativos, conformando un bioma altamente conservado en comparación con otros países de la región.

Resiliencia, competitividad y diferenciación

WhatsApp Image 2026-01-30 at 12.07.05 PM Ocaso tropero Foto: Javier Bauhoffer - Concurso de fotografía MIRADAS DEL PASTIZAL: ganadería y biodiversidad.

Motta destacó que los pastizales cumplen un rol central en el modelo ganadero uruguayo, aportando resiliencia frente a eventos climáticos extremos, competitividad productiva y un diferencial claro en los mercados internacionales. “El campo natural ha atravesado sequías durante siglos y sigue ahí, produciendo. Esa nobleza del recurso es una fortaleza clave para el productor”, afirmó.

Además, subrayó que este sistema permite producir carne de alta calidad con bajo uso de insumos externos, lo que refuerza el posicionamiento de Uruguay en mercados exigentes como Europa, Estados Unidos, China y Medio Oriente. “Nuestra forma de producción a base de pasto es una estrella en todas las ferias internacionales donde participamos”, agregó.

Productores: los pastores del sistema

WhatsApp Image 2026-01-30 at 12.07.05 PM (1) Huellas en los cerros. Foto: Belén Pérez Echave - Concurso de fotografía MIRADAS DEL PASTIZAL: ganadería y biodiversidad.

El Año Internacional también pone el foco en los pastores, una figura que en Uruguay se traduce en el productor ganadero. Según datos compartidos por INAC, existen alrededor de 45.000 productores ganaderos con tierra, de los cuales la mitad son productores familiares. La ganadería genera cerca del 60% del empleo agropecuario en el interior del país, consolidándose como un pilar económico y social.

En los últimos 20 años, la producción de carne aumentó cerca de un 50%, pasando de 400.000 a 600.000 toneladas, sin expandir de forma significativa el uso de recursos naturales. “Eso demuestra que el productor contribuye al desarrollo del país mientras conserva ecosistemas estratégicos”, remarcó Motta.

Innovación, datos y futuro

De cara a 2026, INAC prevé intensificar acciones de comunicación y posicionamiento, tanto a nivel local como internacional, con foco en los pastizales y los pastores. El instituto estará presente en ferias como SIAL París y SIAL China, y en ámbitos multilaterales junto a la FAO, reforzando el mensaje de una producción sostenible, trazable y alineada con las nuevas exigencias ambientales.

En ese sentido, Uruguay ya cuenta con un sistema integral para cumplir con la normativa europea de productos libres de deforestación, sin costos adicionales para los productores. “Es una muestra de cómo el país puede anticiparse, innovar y cumplir con los más altos estándares ambientales”, concluyó Motta.

El foro del próximo miércoles en Punta del Este será así el puntapié inicial de un año clave para visibilizar el valor del campo natural, el trabajo de los productores y el modelo ganadero uruguayo como referencia de sostenibilidad a nivel global.