LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional le ganó a Malvín y se acerca a la Liguilla, Biguá aplastó a Cordón y Goes venció a Welcome

Nacional quedó en la quinta ubicación de la LUB con 30 puntos, producto de 13 victorias, seis derrotas y la quita de dos puntos

4 de febrero 2026 - 7:59hs
Connor Zinaich, figura de Nacional, perseguido por Nicolás Martínez

Connor Zinaich, figura de Nacional, perseguido por Nicolás Martínez

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

El tricolor dominó a su rival de principio a fin. Tras un primer cuarto parejo (20-18), estiró la diferencia a 14 puntos al final del primer tiempo con un parcial de 24-12 en el segundo corto, y luego volvió a hacerse fuerte en el último cuarto (22-10) para cerrar el partido con 26 unidades de diferencia.

Connor Zinaich fue la figura de Nacional, liderando en todos los marcadores: fue el máximo anotador con 19 puntos, el de más rebotes con 12 y el más asistidor con 5. Ernesto Oglivie, con 13 puntos y 7 rebotes, también destacó en el albo. Nicolás Martínez fue el punto alto de Malvín, con 14 tantos y 6 rebotes.

Con esta victoria, el tricolor quedó en la quinta ubicación de la LUB con 30 puntos, producto de 13 victorias, seis derrotas y la quita de dos puntos, y dio un paso importante para consolidarse en la zona de Liguilla. Está tres puntos por encima de Defensor Sporting, con un partido más.

Hinchada de Welcome
LIGA URUGUAYA

Insólito: tras ganarle a Peñarol, Aguada perdió con Welcome y se complica en la Liga Uruguaya de Básquetbol donde el aurinegro ya se aseguró los playoffs

Earl Clark
LIGA URUGUAYA

Nuevo triunfo de Aguada en la Liga Uruguaya de Básquetbol: le ganó a Defensor Sporting y el martes va con el líder Peñarol

También quedó un punto abajo de Malvín, que con esta derrota alcanzó los 31 puntos gracias a 13 victorias, siete derrotas y dos puntos menos.

Biguá aplastó a Cordón y está segundo

En otro partido de este martes por la noche Biguá goleó a Cordón 118-70 en su gimnasio y quedó en el segundo lugar de la tabla de la LUB.

El pato de Villa Biarritz sacó diferencias desde el arranque, tras un primer cuarto que terminó 30-12 y un segundo corto con parcial 25-21 que le permitieron irse del primer tiempo con 22 puntos de ventaja. La segunda parte finalizó 63-37 a favor del local.

Sebastian Ottonello lideró a Biguá en puntos (21), rebotes (7) y asistencias (6), acompañado de un Gonzalo Iglesias que también aportó 21 unidades y sumó 6 rebotes. En Cordón destacó Jordan O'Neal con 19 tantos y 11 rebotes.

Con este resultado Biguá quedó segundo en la liga con 31 puntos, obtenidos con 11 victorias y nueve derrotas que lo dejan a dos puntos de Peñarol. Cordón, por otro lado, está último con 21 puntos, producto de tres victorias, 17 derrotas y la quita de dos puntos por incidentes ocurridos esta temporada.

Goes le ganó a Welcome en un partido clave por la tabla baja

image
Imagen del partido entre Goes y Welcome

Imagen del partido entre Goes y Welcome

En el tercer partido de este martes, Goes superó de local a Welcome 75-60 en un encuentro determinante en la lucha por el descenso.

La W se llevó el primer corto por 15-12, pero Goes remontó en el siguiente cuarto y se fue del primer tiempo con un parcial 33-28. En el tercer cuarto el misionero estiró la ventaja con un parcial de 20-13 y la consolidó en el último chico (22-19) para cerrar con distancia de 15.

Troy Cracknell fue el máximo anotador de Goes con 21 tantos, y su compañero Justin Strings aportó 12 unidades y 8 rebotes. En la W destacó Rashad Hassan con 21 puntos y 8 rebotes.

Gracias a esta victoria Goes quedó en el puesto 10 de la LUD con 26 puntos, gracias a seis victorias y 14 derrotas, tres puntos por encima de Welcome, que tiene tres partidos ganados y 17 perdidos, y que está en zona de descenso junto a Cordón.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos
Peñarol* (clasificado) 33 19 16 3
Biguá 31 20 11 9
Hebraica Macabi 31 19 12 7
Malvín* 31 20 13 7
Nacional* 30 19 13 6
Defensor Sporting 27 18 9 9
Urunday Universitario 27 19 8 11
Unión Atlética 27 18 9 9
Aguada** 26 18 12 6
Goes 26 20 6 14
Welcome (jugará ronda descenso) 23 20 3 17
Cordón (jugará por descenso)* 21 20 3 17

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Sufrió quita de 4 puntos

Partidos de esta semana en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Día Hora Partido Cancha Fecha
Miércoles 20.15 Defensor Sporting- Peñarol Welcome 9
Miércoles 20.15 Urunday Universitario- Unión Atlética Urunday Universitario 9

Temas:

Liga Uruguaya de Básquetbol Nacional Liguilla Malvín Biguá

