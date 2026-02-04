Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional le ganó a Malvín y se acerca a la Liguilla, Biguá aplastó a Cordón y Goes venció a Welcome

Nacional venció a Malvín de local por 79-53 en una nueva jornada de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) disputada este martes, en la que también Biguá vapuleó a Cordón y Goes venció a Welcome.

El tricolor dominó a su rival de principio a fin. Tras un primer cuarto parejo (20-18), estiró la diferencia a 14 puntos al final del primer tiempo con un parcial de 24-12 en el segundo corto, y luego volvió a hacerse fuerte en el último cuarto (22-10) para cerrar el partido con 26 unidades de diferencia .

Connor Zinaich fue la figura de Nacional , liderando en todos los marcadores: fue el máximo anotador con 19 puntos, el de más rebotes con 12 y el más asistidor con 5. Ernesto Oglivie , con 13 puntos y 7 rebotes, también destacó en el albo. Nicolás Martínez fue el punto alto de Malvín, con 14 tantos y 6 rebotes.

Con esta victoria, el tricolor quedó en la quinta ubicación de la LUB con 30 puntos, producto de 13 victorias, seis derrotas y la quita de dos puntos, y dio un paso importante para consolidarse en la zona de Liguilla. Está tres puntos por encima de Defensor Sporting , con un partido más.

LIGA URUGUAYA Nuevo triunfo de Aguada en la Liga Uruguaya de Básquetbol: le ganó a Defensor Sporting y el martes va con el líder Peñarol

LIGA URUGUAYA Insólito: tras ganarle a Peñarol, Aguada perdió con Welcome y se complica en la Liga Uruguaya de Básquetbol donde el aurinegro ya se aseguró los playoffs

También quedó un punto abajo de Malvín, que con esta derrota alcanzó los 31 puntos gracias a 13 victorias, siete derrotas y dos puntos menos.

Biguá aplastó a Cordón y está segundo

En otro partido de este martes por la noche Biguá goleó a Cordón 118-70 en su gimnasio y quedó en el segundo lugar de la tabla de la LUB.

El pato de Villa Biarritz sacó diferencias desde el arranque, tras un primer cuarto que terminó 30-12 y un segundo corto con parcial 25-21 que le permitieron irse del primer tiempo con 22 puntos de ventaja. La segunda parte finalizó 63-37 a favor del local.

Sebastian Ottonello lideró a Biguá en puntos (21), rebotes (7) y asistencias (6), acompañado de un Gonzalo Iglesias que también aportó 21 unidades y sumó 6 rebotes. En Cordón destacó Jordan O'Neal con 19 tantos y 11 rebotes.

Con este resultado Biguá quedó segundo en la liga con 31 puntos, obtenidos con 11 victorias y nueve derrotas que lo dejan a dos puntos de Peñarol. Cordón, por otro lado, está último con 21 puntos, producto de tres victorias, 17 derrotas y la quita de dos puntos por incidentes ocurridos esta temporada.

Goes le ganó a Welcome en un partido clave por la tabla baja

image Imagen del partido entre Goes y Welcome Foto: @lubfubb

En el tercer partido de este martes, Goes superó de local a Welcome 75-60 en un encuentro determinante en la lucha por el descenso.

La W se llevó el primer corto por 15-12, pero Goes remontó en el siguiente cuarto y se fue del primer tiempo con un parcial 33-28. En el tercer cuarto el misionero estiró la ventaja con un parcial de 20-13 y la consolidó en el último chico (22-19) para cerrar con distancia de 15.

Troy Cracknell fue el máximo anotador de Goes con 21 tantos, y su compañero Justin Strings aportó 12 unidades y 8 rebotes. En la W destacó Rashad Hassan con 21 puntos y 8 rebotes.

Gracias a esta victoria Goes quedó en el puesto 10 de la LUD con 26 puntos, gracias a seis victorias y 14 derrotas, tres puntos por encima de Welcome, que tiene tres partidos ganados y 17 perdidos, y que está en zona de descenso junto a Cordón.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Peñarol* (clasificado) 33 19 16 3 Biguá 31 20 11 9 Hebraica Macabi 31 19 12 7 Malvín* 31 20 13 7 Nacional* 30 19 13 6 Defensor Sporting 27 18 9 9 Urunday Universitario 27 19 8 11 Unión Atlética 27 18 9 9 Aguada** 26 18 12 6 Goes 26 20 6 14 Welcome (jugará ronda descenso) 23 20 3 17 Cordón (jugará por descenso)* 21 20 3 17

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Sufrió quita de 4 puntos

Partidos de esta semana en la Liga Uruguaya de Básquetbol