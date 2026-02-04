La referencia de Carlos Negro tras frustrar robo en banco de Ciudad Vieja: cómo fue el Robo del Siglo en 2006

Imágenes del robo frustrado en Ciudad Vieja y el túnel del intento de robo en banco de San Isidro (Argentina)

Este martes el ministro del Interior, Carlos Negro , afirmó que el túnel hallado en Ciudad Vieja evitó lo que “podía haber sido el robo del siglo” , una referencia directa al histórico asalto al Banco Río de Acassuso , ocurrido el 13 de enero de 2006 en Buenos Aires.

Aquel golpe —considerado uno de los más sofisticados de la historia criminal reciente en la región— fue liderado por el uruguayo Luis Mario Vitette Sellanes , junto a una banda que logró retener rehenes, engañar durante horas a la Policía y escapar a través de un túnel y desagües pluviales, sin efectuar disparos. El botín superó los US$ 15 millones .

La comparación planteada por Negro apunta al modus operandi , al uso de túneles , a la planificación de largo plazo y al nivel de organización detectado en la banda desarticulada en Ciudad Vieja. Para el Ministerio del Interior, el caso frustrado en Montevideo presentaba rasgos estructurales similares a aquel antecedente emblemático, tanto por la logística como por la posible magnitud del golpe.

En ese marco, el ministro subrayó que la investigación permitió interrumpir el plan cuando estaba en una fase avanzada.

Embed - Imagenes, operativo de DGRTID en Ciudad Vieja

Cómo fue el Robo del Siglo de 2006

El 13 de enero de 2006, la banda, liderada por Vitette retuvo a 23 rehenes, mientras afuera del banco Río de Acasusso 200 policías buscaban la forma de entrar sin ponerlos en riesgo. Cuando finalmente entraron, se encontraron con que los criminales se habían escapado en dos gomones por los desagües, dejando atrás sus armas de plástico y una nota que decía: "En barrio de ricachones, sin armas ni rencores. Es solo plata, no amores".

La preparación del robo también fue curiosa: Vitette estudió teatro para tener más soltura al negociar con la Policía, y el ideólogo del crimen fue Fernando Araújo, un artista plástico y docente de jiu jitsu que decidió cometer el asalto para darle un golpe al sistema bancario.

Adentro del banco, además, los seis criminales pidieron pizza y refrescos para todos, cantaron feliz cumpleaños a una de las rehenes. El botín fue de US$ 15 millones, luego de que desvalijaran 147 cajas de seguridad, de los que solo se recuperó US$ 1 millón.

Los criminales fueron localizados por la denuncia de la esposa de uno de ellos. Su razón para entregarlos fue que su esposo se fugaría con el botín y su amante más joven.

Vitette recuperó la libertad en 2013 y se encuentra viviendo en San José, donde tiene una joyería. En enero de 2020 se estrenó una película sobre el hecho protagonizada por Guillermo Francella y Diego Peretti.

A raíz de la salida de Vitette de la cárcel, el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había expresado su preocupación por la situación. "Hace más de dos años que Argentina está soltando delincuentes uruguayos detenidos en Argentina. Con un tercio de la pena cumplida los suelta y los devuelve a Uruguay", expresó el entonces ministro en 2013.

Bonomi también hacía mención a Richard Nelson Paiser Pérez, también conocido como “El Porteño” o “El viejo", que en 2013 ingresó en una silla de ruedas a la oficina del Correo Uruguayo Benito Blanco y Martí, cuando fue interceptado por la Policía y murió luego de una balacera.

"Al delincuente que murió en el Correo le decían 'El Porteño' porque había estado detenido en Argentina y después de salir de ahí vino a delinquir a Uruguay. Creo que no es la única situación y genera un problema", sostenía Bonomi.

"El Porteño" era buscado por Interpol y había ideado y ejecutado de forma exitosa otros robos, como el de la joyería Brela de Punta del Este y la oficina del Correo de Pando.

El apodo de “El Viejo” se lo ganó por su estilo de robo, ya que se disfrazaba de viejo. En Brela Joyas, por ejemplo simuló dificultades motrices antes de advertirle a los empleados que se trataba de un asalto.

El antecedente más cercano, el intento de robo al banco San isidro

El 13 de setiembre de 2024 Interpol detuvo a César Leonardo Cazenave Peña (47), identificado como el tercer uruguayo implicado en el intento de robo al Banco Macro de San Isidro, frustrado tras quedar al descubierto un túnel de 150 metros que emergió a la superficie.

Cazenave fue capturado en San Luis luego de tareas de inteligencia y una alerta roja, en un allanamiento realizado por la unidad de Capturas Internacionales de Interpol. Antes habían sido detenidos Alan Lorenzo y Nicolás Carpani, también uruguayos.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de San Isidro, determinó que la banda —integrada por al menos 10 personas de Argentina, Uruguay y Paraguay— trabajó entre 10 y 12 meses en la logística del golpe. Las pistas clave surgieron de huellas en el túnel, cámaras públicas y privadas, registros de viajes en barco y tráfico telefónico.

El túnel tenía características de obra de ingeniería (madera, iluminación y bancos), pero un error de cálculo hizo que saliera a la calle. En un galpón usado como fachada se hallaron planos de la zona y del banco, con detalles de sensores y alarmas. Los uruguayos se ocuparon de la logística, no de la planificación.

Los tres detenidos tienen antecedentes penales y vínculos con la barra de Nacional, aunque no hay indicios de relación entre la barra y el intento de robo. Lorenzo y Carpani ya tienen la extradición pronta; Cazenave quedó a disposición fiscal. Podrían enfrentar cargos como asociación ilícita, con penas de hasta 10 años.