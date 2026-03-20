Caso Valentino: Propiedad Intelectual rechazó recurso que la marca uruguaya planteó por el registro de la firma italiana

La Dirección de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria rechazó una acción de cancelación de Valentino Uruguay que reclamaba se dejara sin efecto el registro que se le otorgó a la marca Valentino Italia de la marca identificada con la letra V.

La acción de cancelación es un procedimiento legal que se entabla ante esa dependencia del Ministerio de Industria para anular, extinguir o dejar sin efecto un registro, (puede ser una marca pero también una hipoteca o un dato personal) por causas previstas en la ley como puede ser la falta de uso, lo que justamente se alegó en este caso.

En este caso Valentino Uruguay reclamó a Propiedad Intelectual que le cancele a la marca Valentino Garavani o Valentino S.P.A. de Italia, que tiene el registro sobre artículos de vestimenta y paraguas, excluyendo guantes y calzados.

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Sin embargo, luego de que Jurídica realizó un informe en el que consideró que Valentino Uruguay no tenía legitimación activa, por entender que se “vulnera una marca notoria y constituye un acto de competencia desleal” y aconsejó no hacer lugar a la petición, la dirección compartió los argumentos y rechazó el recurso.

La resolución aclaró que Valentino Uruguay podrá presentar recursos de revocación y jerárquico, dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación.

Los argumentos del rechazo: "Una imitación exacta del logo mundialmente conocido"

El 13 de agosto de 2024, Florencia Sasson, en representación de Valentino Uruguay interpuso una acción de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca “V” que se encontraba en trámite de renovación por parte de Valentino SPA (Valentino Italia). Florencia Sasson es la hija del presidente de la empresa uruguaya, Alegre Sasson, quien fue recientemente imputado judicialmente por estafa y violación a la ley de marcas.

La ley de marcas (Ley 17.011) habilita a que el titular de un interés directo, personal y legítimo puede solicitar la cancelación por falta de uso de una marca ya inscripta cuando se dan ciertos requisitos como que no se hubiera usado por su titular durante 5 años consecutivos y cuando el uso se hubiera interrumpido por más de cinco años consecutivos.

En este caso Jurídica de la Dirección de Propiedad Intelectual entendió que Valentino Uruguay carece de legitimación activa y citó sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que desestimaron acciones de nulidad frente a resoluciones de esta misma oficina que no hicieron lugar a acciones de cancelación contra otros registros de Valentino SPA.

En dos de esas sentencias, del 12 de noviembre de 2025, el TCA dijo que la acción de cancelación “parece responder a una intención firme de retirar del medio a una marca notoriamente reconocida a nivel mundial con el propósito de apropiarse de su prestigio y reconocimiento en el mercado”.

Además, el TCA concluyó que “el logo que constituye muchas de las marcas mixtas de la actora, es una imitación exacta del logo mundialmente conocido, cuyo titular es Valentino Garavani”.

El informe jurídico que aconsejó no hacer lugar a la acción de anulación señaló que “no puede ser fruto de la casualidad” que Valentino Uruguay “incorporase en sus marcas mixtas el logotipo particular solicitado previamente en Italia por titular del registro” por lo que entienden que se quiso “imitar un signo ajeno”. También apuntó a “semejanzas gráficas que no pueden ser meras coincidencias”.

Por todo ello, Proviedad Intelecual concluyó que Valentino Uruguay carece de legitimación activa, dado que “vulnera una marca notoria y constituye un acto de competencia desleal, por lo que correspondería su desestimación”.