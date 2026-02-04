Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Edinson Cavani y Miguel Merentiel están cerca de regresar en Boca Juniors: los uruguayos volvieron a entrenar

Boca Juniors retomó los entrenamientos y tanto Miguel Merentiel como Edinson Cavani lo hicieron a la par de sus compañeros

4 de febrero 2026 - 8:42hs
Edinson Cavani celebra su gol de Boca Juniors ante River Plate y atrás viene Miguel Merentiel

Edinson Cavani celebra su gol de Boca Juniors ante River Plate y atrás viene Miguel Merentiel

EFE

Boca Juniors regresó a los entrenamientos este martes por la tarde, luego del triunfo por 2-0 ante Newell's en La Bombonera, y el entrenador Claudio Úbeda recibió la buena noticia de que los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel se sumaron a la par de sus compañeros, por lo que apuntan a estar para el próximo encuentro.

En pleno dolor de cabeza por los lesionados, Miguel Merentiel y Edinson Cavani trabajaron a la par del grupo y hay optimismo con respecto a su convocatoria frente a Vélez el próximo domingo a las 22:15 horas.

La necesidad de recuperar a uno de los centrodelanteros es urgente. El juvenil Íker Zufiaurre fue quien ocupó ese puesto en los últimos dos partidos, en lugar de Lucas Janson, titular y lesionado en el debut del Torneo Apertura.

"El Pibe", extremo por naturaleza, no pudo hacer pie en una posición que no es la suya y frente a Newell's salió en el entretiempo.

boca juniors rechazo una oferta de un club europeo por su figura exequiel zeballos; mira los detalles
MERCADO DE PASES

Boca Juniors rechazó una oferta de un club europeo por su figura Exequiel Zeballos; mirá los detalles

Edinson Cavani
ARGENTINA

El mensaje de Edinson Cavani en redes mientras se recupera de su lesión en Boca Juniors

Boca Juniors recupera piezas necesarias

Por eso, los dos uruguayos pudieron entrenarse con normalidad con trabajos con pelota incluidos y, en el caso del Matador, participando del ensayo de fútbol con los que no jugaron el fin de semana. Es su primera intervención más exigente y una señal positiva de cara a la complicada visita a Liniers del fin de semana.

Cavani
Edinson Cavani

Edinson Cavani

De todas formas, Merentiel es el que más chances tiene de jugar: llegaría justo con 21 días de recuperación tras el desgarro que sufrió en el amistoso de pretemporada ante Olimpia, el pasado 18 de enero.

Cavani, en cambio, buscará estar presente en la práctica de fútbol de la semana luego de ir subiendo exigencias y, aunque su vuelta está cada vez más cerca, es difícil que sea titular ante el Fortín, pero si que integre la lista de convocados y quizás pueda sumar algunos minutos, depende como se presente el desarrollo del partido.

La idea es tomar los recaudos necesarios para que la lumbalgia que lo aqueja desde fin de 2025 no se agrave y le permita estar disponible para lo que viene. Lo exigirán en los próximos días para definir si puede integrar el banco de suplentes.

Temas:

Edinson Cavani Miguel Merentiel Boca Juniors La Bombonera

Seguí leyendo

Las más leídas

Volvieron los enmascarados, las bengalas y las banderas robadas a las tribunas de Nacional y Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

Comisión Disciplinaria de la AUF sancionó a Umpiérrez, Carneiro e Ignacio Suárez e instruyó a Nacional y a Peñarol por la conducta de sus hinchas en el clásico

La foto familiar de Diego Aguirre y la copa en el festejo privado de Peñarol
PEÑAROL

En dos años, Diego Aguirre ganó casi el doble de títulos con Peñarol que en sus tres pasajes anteriores como técnico

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera
PEÑAROL

Mientras esperan por el colombiano Luis Angulo, en Peñarol desmienten la posibilidad del retorno de un jugador desnivelante con pasado en la selección uruguaya

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio en Peñarol
PEÑAROL

Las cinco diferencias entre el asado que organizó Diego Aguirre en 2024 con los dirigentes de Peñarol y el que se llevará a cabo este martes

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos