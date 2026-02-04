Edinson Cavani y Miguel Merentiel están cerca de regresar en Boca Juniors: los uruguayos volvieron a entrenar

Boca Juniors regresó a los entrenamientos este martes por la tarde, luego del triunfo por 2-0 ante Newell's en La Bombonera , y el entrenador Claudio Úbeda recibió la buena noticia de que los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel se sumaron a la par de sus compañeros, por lo que apuntan a estar para el próximo encuentro.

En pleno dolor de cabeza por los lesionados, Miguel Merentiel y Edinson Cavani trabajaron a la par del grupo y hay optimismo con respecto a su convocatoria frente a Vélez el próximo domingo a las 22:15 horas.

La necesidad de recuperar a uno de los centrodelanteros es urgente. El juvenil Íker Zufiaurre fue quien ocupó ese puesto en los últimos dos partidos , en lugar de Lucas Janson, titular y lesionado en el debut del Torneo Apertura.

"El Pibe", extremo por naturaleza, no pudo hacer pie en una posición que no es la suya y frente a Newell's salió en el entretiempo.

Boca Juniors recupera piezas necesarias

Por eso, los dos uruguayos pudieron entrenarse con normalidad con trabajos con pelota incluidos y, en el caso del Matador, participando del ensayo de fútbol con los que no jugaron el fin de semana. Es su primera intervención más exigente y una señal positiva de cara a la complicada visita a Liniers del fin de semana.

De todas formas, Merentiel es el que más chances tiene de jugar: llegaría justo con 21 días de recuperación tras el desgarro que sufrió en el amistoso de pretemporada ante Olimpia, el pasado 18 de enero.

Cavani, en cambio, buscará estar presente en la práctica de fútbol de la semana luego de ir subiendo exigencias y, aunque su vuelta está cada vez más cerca, es difícil que sea titular ante el Fortín, pero si que integre la lista de convocados y quizás pueda sumar algunos minutos, depende como se presente el desarrollo del partido.

La idea es tomar los recaudos necesarios para que la lumbalgia que lo aqueja desde fin de 2025 no se agrave y le permita estar disponible para lo que viene. Lo exigirán en los próximos días para definir si puede integrar el banco de suplentes.