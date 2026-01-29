River Plate mantiene el invicto en el Torneo Apertura y Boca Juniors tropezó ante Estudiantes de La Plata

River Plate mantiene puntaje ideal en dos jornadas del Torneo Apertura del fútbol argentino tras su victoria como local por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata , gracias a un doblete del colombiano Juan Fernando Quintero , mientras que Boca Juniors sufrió la primera derrota al caer por 2-1 frente a Estudiantes en condición de visitante.

En su primera presentación oficial del año ante su público, el equipo de Marcelo Gallardo ganó con autoridad en un partido que tuvo tres expulsados: el uruguayo Matías Viña en el bando local, Manuel Panaro y Jorge de Asís en el de la visita.

Con este triunfo, River comparte el liderato de la Zona B con Independiente Rivadavia de Mendoza , mientras que en el extremo opuesto de esta tabla quedó Racing Club , tras acumular este miércoles su segunda derrota en fila al caer por 1-2 ante Rosario Central , que se impuso gracias a tantos de Ángel Di María y Alejo Véliz, mientras que Adrián ‘Maravilla’ Martínez descontó.

El Millonario acumula su segundo triunfo en este torneo luego de la victoria ante Barracas Central en el debut el pasado sábado, y poco a poco comienza a mostrar una mejor cara en cuanto al rendimiento colectivo con la llegada de los refuerzos, una deuda que mantiene el equipo luego de un mal 2025.

River monopolizó la posesión de la pelota desde el inicio del encuentro ante un cuadro visitante que se replegó sobre su propio campo para golpear con ataques directos, un desarrollo de partido que a los 12 minutos de la primera etapa hubo un punto de inflexión: Manuel Panaro le cometió una dura infracción a Fausto Vera y, luego del llamado del VAR, el árbitro Pablo Dóvalo le mostró la tarjeta roja.

Tras esto, el elenco de Gallardo acentuó su dominio en el transcurso del juego. Antes del final del primer tiempo, Juanfer Quintero abrió el marcador con un golazo de tiro libre e inmediatamente en el inició del complemento, el volante colombiano amplió la diferencia al estampar el 2-0.

En medio de un desarrollo favorable para River, Matías Viña fue expulsado luego de recibir dos tarjetas amarillas en un lapso de 10 minutos. Desde entonces, el Millonario controló el balón y no pasó sobresaltos ante un Lobo que concretó pocas aproximaciones de peligro.

Dura derrota de Boca Juniors ante Estudiantes de La Plata

Por otro lado, por la zona A, Boca Juniors cedió su invicto al caer por 2-1 en su visita a Estudiantes de La Plata, gracias a los goles de Santiago Núñez y Leandro González Pírez para el vencedor, mientras que Exequiel Zeballos anotó para el Xeneize en un partido en el que estuvo cerca del empate por empuje que por méritos futbolísticos.

Estudiantes estuvo muy metido desde el inicio del encuentro y se encargó de ejercer una fuerte presión principalmente en el centro del campo, cubriendo a Leandro Paredes, y doblando la marca constantemente a Exequiel Zeballos.

La dupla central de Boca, conformada por Ayrton Costa y Lautaro Di Lollo, dos de los habituales puntos altos en Boca, tuvieron un flojo rendimiento en La Plata como el equipo en líneas generales y el golero Agustín Marchesin en varias ocasiones impidió que termine el partido en goleada para el Pincha.

En el medio de la polémica por la salida de Santiago Ascacibar, el mediocampista capitán de Estudiantes, y su llegada a justamente Boca, el elenco de La Plata fue superior en la mayor parte del encuentro, aunque tambaleó en el desenlace cuando el Xeneize creció moralmente tras el descuento.

Entre otros resultados, en esta zona Vélez Sarsfield quedó como líder luego de cosechar el martes su segundo triunfo al vencer por 2-1 a Talleres de Córdoba, mientras que Estudiantes de La Plata y Platense, que el lunes se impuso por 2-1 frente a Instituto de Córdoba, quedaron como escoltas con cuatro puntos.

El martes por la Zona A San Lorenzo venció por 0-1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Newell’s Old Boys empató 1-1 con Independiente, mientras que en el interzonal Atlético Tucumán igualó 0-0 con Central Córdoba de Santiago del Estero, y por la Zona B tampoco abrieron el marcador Aldosivi con Barracas Central.

Este jueves continuará la jornada con cinco duelos: Deportivo Riestra-Defensa y Justicia, Belgrano de Córdoba-Tigre, Lanús-Unión de Santa Fe, Sarmiento de Junín-Banfield y Estudiantes de Río Cuarto-Argentinos Juniors.

FUENTE: EFE