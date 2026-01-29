River Plate de Argentina hizo oficial el proyecto de ampliación y el techado del estadio Monumental; mirá el video

River Plate de Argentina anunció de manera oficial mediante un video en sus redes sociales que comenzará con el proyecto de techar el estadio Monumental de Núñez y ampliará la capacidad del mismo agregando alrededor de 16.000 butacas en las tribunas, lo que lo convertirá en el tercer recinto más grande del mundo.

El club avanzará formalmente hacia la construcción de una nueva bandeja 360° , por lo que tendrá 5 en total , y el techado de la totalidad de las tribunas del Monumental. La obra llevará la capacidad del estadio a 101.000 espectadores , transformándolo así en el segundo más grande del mundo para un club de fútbol, aunque cuando esté listo el nuevo Camp Nou, será el tercero.

El Millonario, durante el último año, trabajó junto a Schlaich Bergermann Partner (SBP), la compañía alemana líder mundial en ingeniería de techos para grandes estadios y responsable de proyectos icónicos como el Riyadh Air Metropolitano, el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Estadio Maracaná y el Santiago Bernabéu , entre otros.

River comenzó con una serie de proyectos para renovar y modernizar el Monumental en el 2020, cuando la conducción encabezada por Jorge Brito amplió la capacidad al bajar el suelo, se reorganizaron tribunas y palcos y se incrementó el aforo hasta los actuales 85.018 espectadores , ubicando al Monumental como el estadio con mayor capacidad de Sudamérica.

ARGENTINA River Plate mantiene el invicto en el Torneo Apertura y Boca Juniors tropezó ante Estudiantes de La Plata

PEÑAROL Abel Hernández explicó por qué viajó a Barcelona para tratar su lesión en la rodilla: "Es el mejor tratamiento que hay en el mundo"

River Plate ampliará aún más el Monumental

La obra, que arrancará en abril, contempla la construcción de una nueva bandeja perimetral 360°, la instalación de un techo que cubrirá prácticamente la totalidad de las tribunas y la incorporación de 16.000 nuevas localidades. El plan de trabajo prevé una ejecución de 36 meses y un costo superior a los 100 millones de dólares.

Los trabajos comenzarán en abril de 2026 y tiene la ventaja de que el equipo de Marcelo Gallardo no pierda la localía en su totalidad mientras transcurre la obra, que se estima que durará 36 meses, según anunció el propio club en el comunicado oficial.

Durante ese periodo, solo se verán afectados un máximo de tres partidos de local, lo que permitirá a River Plate mantener su calendario deportivo y la continuidad en la competencia.