Progreso y Boston River definen este jueves la Copa de la Liga AUF: a qué hora juegan, cancha, entradas y por dónde ver la final

Progreso y Boston River definirán este jueves la primera Copa de la Liga AUF, el nuevo torneo de verano de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
El gaucho llegó a la final luego de eliminar a Nacional por penales, tras empatar 1-1 en el tiempo regular. El sastre, en tanto, eliminó a Peñarol, también por penales luego de un empate 2-2.
¿A qué hora juegan hoy Progreso vs Boston River?
El partido entre gauchos y sastres comienza a la hora 20:00.
¿Dónde juegan Progreso vs Boston River por la Copa de la Liga AUF?
La final se jugará en el Parque Viera.
Entradas para Progreso vs Boston River
Las entradas se venden con los siguientes detalles por la web de AUF Tickets:
Progreso:
Tribuna Borjas (Puerta 1): General $ 350 y socios $ 250.
Boston River:
Tribuna Borjas (Puerta 2): General $ 350 y socios $ 250.
¿Por dónde ver Progreso vs Boston River por la Copa de la Liga AUF?
El partido se podrá ver por AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior.