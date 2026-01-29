Progreso y Boston River definen este jueves la Copa de la Liga AUF: a qué hora juegan, cancha, entradas y por dónde ver la final

Progreso celebra su gol contra Nacional en las semifinales de la Copa de la Liga

Progreso y Boston River definirán este jueves la primera Copa de la Liga AUF , el nuevo torneo de verano de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El gaucho llegó a la final luego de eliminar a Nacional por penales, tras empatar 1-1 en el tiempo regular. El sastre, en tanto, eliminó a Peñarol , también por penales luego de un empate 2-2.

El partido entre gauchos y sastres comienza a la hora 20:00 .

La final se jugará en el Parque Viera .

Entradas para Progreso vs Boston River

Las entradas se venden con los siguientes detalles por la web de AUF Tickets:

Progreso:

Tribuna Borjas (Puerta 1): General $ 350 y socios $ 250.

Boston River:

Tribuna Borjas (Puerta 2): General $ 350 y socios $ 250.

¿Por dónde ver Progreso vs Boston River por la Copa de la Liga AUF?

El partido se podrá ver por AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior.