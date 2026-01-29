Dólar
Progreso y Boston River definen este jueves la Copa de la Liga AUF: a qué hora juegan, cancha, entradas y por dónde ver la final

Progreso llegó a la final de la Copa de la Liga tras eliminar a Nacional, y Boston River viene de superar a Peñarol, ambos por penales

29 de enero 2026 - 9:40hs
Progreso celebra su gol contra Nacional en las semifinales de la Copa de la Liga

Foto: Leonardo Carreño/Focouy

Progreso y Boston River definirán este jueves la primera Copa de la Liga AUF, el nuevo torneo de verano de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

¿A qué hora juegan hoy Progreso vs Boston River?

El partido entre gauchos y sastres comienza a la hora 20:00.

¿Dónde juegan Progreso vs Boston River por la Copa de la Liga AUF?

La final se jugará en el Parque Viera.

Entradas para Progreso vs Boston River

Las entradas se venden con los siguientes detalles por la web de AUF Tickets:

Progreso:

Tribuna Borjas (Puerta 1): General $ 350 y socios $ 250.

Boston River:

Tribuna Borjas (Puerta 2): General $ 350 y socios $ 250.

¿Por dónde ver Progreso vs Boston River por la Copa de la Liga AUF?

El partido se podrá ver por AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior.

