Kimi Antonelli obtuvo el Gran Premio de China y es el segundo más joven en ganar en Fórmula 1; Franco Colapinto estuvo en el puesto 2 y consiguió los primeros puntos del año

Kimi Antonelli celebra su primer triunfo en la Fórmula 1 en el Gran Premio de China en Shanghái

El piloto italiano de 19 años Kimi Antonelli (Mercedes) logró su primera victoria en la Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de China, por delante de su compañero George Russell y de Lewis Hamilton, que se subió al podio por primera vez desde que fichó por Ferrari.

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Antonelli, que el sábado se había convertido en el piloto más joven en lograr la pole position en la historia de la Fórmula 1, completó el fin de semana perfecto en una jornada en la los dos monoplazas de McLaren no tomaron la salida por problemas técnicos.

"Estoy sin palabras, a punto de llorar. Muchísimas gracias al equipo, porque me han ayudado a conseguir este sueño. Quería devolver a Italia a la cima y lo hemos hecho", dijo el ganador, el primer italiano en lo alto del podio desde Giancarlo Fisichella en 2006, precisamente el año de nacimiento de Antonelli.

El piloto de Mercedes se convierte en el segundo ganador de una carrera más joven de la historia. El récord lo tiene el holandés Max Verstappen, con 18 años y 228 días cuando se llevó el GP de España en 2016.

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El prodigio italiano perdió brevemente el liderato en la salida, pero una vez que volvió a ponerse al frente, controló el ritmo para ganar con autoridad.

"Ha sido una salida difícil, he cubierto demasiado el interior y les he dado demasiado a los Ferrari, pero el ritmo era bueno y hemos acabado por delante", analizó Antonelli.

Charles Leclerc fue cuarto con el otro monoplaza Ferrari.

La carrera de Colapinto

Franco Colapinto, el piloto argentino, largó en la mejor posición desde que empezó el año y tuvo una gran carrera.

Llegó a estar en el segundo puesto, pero un toque de Esteban Ocon -quien luego de la carrera le pidió disculpas-, lo retrasó.

Finalmente, terminó en la décima posición y sumó su primer punto para Alpine, desde que defiende a este equipo en 2025.

Así terminaron los 10 primeros:

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) los 305,066 km en 1 h 33:15.607

2. George Russell (GBR/Mercedes) a 5.515

3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 25.267

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 28.894

5. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 57.268

6. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) a 59.647

7. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1:20.588

8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) a 1:27.247

9. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1 vuelta

10. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) a 1 vuelta

- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. George Russell (GBR) 51 pts

2. Kimi Antonelli (ITA) 47

3. Charles Leclerc (MON) 34

4. Lewis Hamilton (GBR) 33

5. Oliver Bearman (GBR) 17

6. Lando Norris (GBR) 15

7. Pierre Gasly (FRA) 9

8. Max Verstappen (NED) 8

9. Liam Lawson (NZL) 8

10. Arvid Lindblad (GBR) 4

11. Isack Hadjar (FRA) 4

12. Oscar Piastri (AUS) 3

13. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

14. Carlos Sainz Jr (ESP) 2

15. Franco Colapinto (ARG) 1