La final de la Copa de la Liga AUF ya tiene fecha: cuándo y dónde se juega la definición entre Progreso y Boston River

Alexander González celebra el empate 2-2 en Boston River vs Peñarol por la Copa de la Liga

Tras eliminar a Nacional y Peñarol en las semifinales, Progreso y Boston River se enfrentarán en la final de la primera edición de la Copa de la Liga AUF , el torneo amistoso de verano organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El gaucho se clasificó a la final tras vencer al tricolor por penales , luego de empatar 1-1 este jueves en el Estadio Centenario. El sastre, por su parte, eliminó a Peñarol luego de empatar 2-2 y superar al carbonero desde los tiros del punto penal en la segunda semi, disputada este viernes en el Parque Viera .

Sin final clásica, la definición de la Copa de la Liga no se disputará el mismo día de la Supercopa Uruguaya , el domingo 1º de febrero , ni tampoco ese partido funcionará como definición de los dos torneos como se planteó.

La AUF fijó la final del torneo veraniego entre gauchos y sastres para el jueves 29 de enero a las 20:00 .

El recinto elegido será el Parque Viera. La Intendencia de Durazno ofreció su Estadio Silvestre Octavio Landoni para la disputa de la final, pero finalmente la AUF decidió que el partido se dispute en la capital.

Las entradas para la final aún no están a la venta, pero estarán disponibles en los próximos días a través de la web AUF Tickets, plataforma de venta de entradas de la AUF.