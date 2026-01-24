Dólar
COPA DE LA LIGA

La final de la Copa de la Liga AUF ya tiene fecha: cuándo y dónde se juega la definición entre Progreso y Boston River

Las entradas para la final de la Copa de la Liga aún no están a la venta, pero estarán disponibles en los próximos días a través de la web AUF Tickets

24 de enero 2026 - 16:44hs
Alexander González celebra el empate 2-2 en Boston River vs Peñarol por la Copa de la Liga

Alexander González celebra el empate 2-2 en Boston River vs Peñarol por la Copa de la Liga

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

Tras eliminar a Nacional y Peñarol en las semifinales, Progreso y Boston River se enfrentarán en la final de la primera edición de la Copa de la Liga AUF, el torneo amistoso de verano organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Sin final clásica, la definición de la Copa de la Liga no se disputará el mismo día de la Supercopa Uruguaya, el domingo 1º de febrero, ni tampoco ese partido funcionará como definición de los dos torneos como se planteó.

La AUF fijó la final del torneo veraniego entre gauchos y sastres para el jueves 29 de enero a las 20:00.

Bruno Antúnez fue la figura en la definición por penales, atajó dos y clasificó a Boston River a la final de la Copa de la Liga AUF
FÚTBOL DE VERANO

Peñarol 2 (2)-2 (4) Boston River: los juveniles aurinegros dieron la talla pero los del sastre ganaron por penales y clasificaron a la final de la Copa de la Liga AUF

Agustín Dos Santos en el partido entre Nacional y Cerro Largo
NACIONAL

La vidriera: los juveniles que utilizó Nacional en la Copa de la Liga AUF y las chances que tienen de entrar en los planes de Jadson Viera

El recinto elegido será el Parque Viera. La Intendencia de Durazno ofreció su Estadio Silvestre Octavio Landoni para la disputa de la final, pero finalmente la AUF decidió que el partido se dispute en la capital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAUF/status/2015093658375147619?s=20&partner=&hide_thread=false

Las entradas para la final aún no están a la venta, pero estarán disponibles en los próximos días a través de la web AUF Tickets, plataforma de venta de entradas de la AUF.

