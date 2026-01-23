Peñarol vs Boston River EN VIVO por la semifinal de la Copa de la Liga AUF: Julio Mozzo e Israel Damonte confirmaron los equipos

Live Blog Post

Lesión de Maximiliano Olivera: sufrió esguince de rodilla

Se confirmó queen el partido del miércoles ante Colo Colo y estará al margen entre tres y cuatro semanas.

No estará para la Supercopa Uruguaya del 1 de febrero y se perderá dos o tres fechas del Torneo Apertura.

Diego Aguirre tampoco tendrá a Abel Hernández para el inicio de la temporada debido a que en el partido amistoso ante River Plate sufrió también una lesión en la rodilla.