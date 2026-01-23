Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL DE VERANO

Peñarol vs Boston River EN VIVO por la semifinal de la Copa de la Liga AUF: Julio Mozzo e Israel Damonte confirmaron los equipos

Peñarol y Boston River se enfrentan desde la hora 20.30 por un lugar en la final de la Copa de la Liga AUF; el partido se disputa en el Parque Viera

23 de enero 2026 - 19:01hs
Julio Mozzo

Julio Mozzo

EN VIVO

Peñarol vs Boston River juegan este viernes a partir de la hora 20.30 en el Parque Viera por la semifinal de la Copa de la Liga AUF, que los aurinegros disputan con un plantel integrado por juveniles y los del sastre con sus mejores futbolistas.

Al equipo de Peñarol lo dirige el técnico de Tercera división, Julio Mozzo, y a Boston River el argentino Israel Damonte.

Seguí en vivo minuto a minuto la previa y el partido:

Live Blog Post

Lesión de Maximiliano Olivera: sufrió esguince de rodilla

Se confirmó que Maxi Olivera sufrió un esguince de rodilla en el partido del miércoles ante Colo Colo y estará al margen entre tres y cuatro semanas.

No estará para la Supercopa Uruguaya del 1 de febrero y se perderá dos o tres fechas del Torneo Apertura.

Diego Aguirre tampoco tendrá a Abel Hernández para el inicio de la temporada debido a que en el partido amistoso ante River Plate sufrió también una lesión en la rodilla.

Live Blog Post

Boston River confirmó la oncena para jugar ante Peñarol

Israel Damonte jugará con Bruno Antúnez, Rafael Haller, Mateo Rivero, Agustín Aguirre, Jairo O'Neill, Lautaro Vázquez, Agustín Amado, Facundo Muñoa, Gastón Ramírez, Franco Pérez y Alexander González.

En el banco de suplentes: Juan González, Marco Mancebo, Kevin Soto, Ignacio Fernández, Marcelo Hornos, Francisco Barrios, Andrés Romero, Facundo Sosa, Leandro Suhr y Francisco Bonfiglio.

Live Blog Post

Peñarol confirmó el equipo titular para enfrentar a Boston River

El entrenador de Peñarol, Julio Mozzo, confirmó el equipo para la semifinal: Leandro Díaz, Brian Barboza, Máximo Machado, Rodrigo Álvez, Agustín González, Facundo Álvez, Dilan Flores, Mateo Ureta, Brandon Álvarez, Lucas Peña y Luciano González.

En el banco de suplentes estarán Tiago Glattli, Aron Méndez, Ignacio López, Ezequiel Torres, Tiago Martinelli, Lucas Ibarra, Víctor Antúnez, Juan Quevedo y Franciso Fernández.

Live Blog Post

La sub 15 de Peñarol perdió en Brasil y el partido terminó con incidentes

El equipo sub 15 de Peñarol perdió ante Gremio y quedó eliminado en cuartos de final de un torneo internacional amistoso que se disputa en Porto Alegre.

En el campo de juego se produjeron incidentes entre jugadores de los dos equipos.

Live Blog Post

El vicepresidente de Peñarol, Eduardo Zaidensztat, pidió licencia como vicepresidente pero se mantiene como tesorero

El vicepresidente Eduardo Zaidensztat pidió licencia en su cargo como vicepresidente, por lo que su lugar en el consejo directivo pasará a ser ocupado por algún otro dirigente del oficialismo. En el último consejo estuvo en su lugar Gonzalo Moratorio. El dirigente decidió mantener su función como Tesorero.

En este artículo podés conocer los detalles de la decisión del dos del consejo directivo y de la relación con el presidente Ignacio Ruglio.

Live Blog Post

Progreso espera en la final al ganador de Peñarol vs Boston River

El ganador de este partido se enfrentará en la final a Progreso, que eliminó a Nacional por penales en la primera semifinal, disputada este jueves en el Estadio Centenario.

Live Blog Post

¿A qué hora juegan hoy Peñarol vs Boston River?

El partido entre carboneros y sastres comienza a la hora 20:30.

Live Blog Post

¿Por dónde ver Peñarol vs Boston River por la Copa de la Liga AUF?

El partido se podrá ver por AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior.

Live Blog Post

Precio de las entradas para Peñarol vs Boston River y dónde comprarlas

Las entradas se venden con los siguientes detalles por la web de AUFTickets:

Peñarol:

Tribuna Varela: general $ 350 y socios $ 250.

Tribuna Barrios: general $ 350 y socios $ 250.

Tribuna Borjas: general $ 350 y socios $ 250.

Boston River:

Tribuna Borjas: general $ 350 y socios $ 250.

Live Blog Post

Los convocados de Peñarol para la semifinal

Nuevamente, como en cuartos de final ante Racing, los carboneros jugarán con un equipo juvenil que será dirigido por Julio Mozzo, técnico de la Tercera división, por lo que Diego Aguirre volverá a estar en la tribuna.

Estos son los futbolistas que tendrá a la orden el entrenador de Peñarol:

Live Blog Post

Peñarol vs Boston River en vivo

Comienza la transmisión de Referí de Peñarol vs Boston River por las semifinales de la Copa de la Liga AUF.

