Peñarol vs Boston River juegan este viernes a partir de la hora 20.30 en el Parque Viera por la semifinal de la Copa de la Liga AUF, que los aurinegros disputan con un plantel integrado por juveniles y los del sastre con sus mejores futbolistas.
Peñarol vs Boston River EN VIVO por la semifinal de la Copa de la Liga AUF: Julio Mozzo e Israel Damonte confirmaron los equipos
Peñarol y Boston River se enfrentan desde la hora 20.30 por un lugar en la final de la Copa de la Liga AUF; el partido se disputa en el Parque Viera