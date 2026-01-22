Top tres de clubes con mayores deudas para iniciar la temporada 2026: Wanderers, Peñarol y Cerro

Como al inicio de cada torneo, de acuerdo al compromiso que la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) asumió con la Mutual de Futbolistas (MUFP) , los clubes tienen que cancelar las deudas para iniciar la siguiente competencia.

En esta oportunidad los clubes tendrán plazo hasta el jueves 5 de febrero para pagar los reclamos acumuladas del Torneo Clausura 2025.

De acuerdo al último informe sobre reclamos de la MUFP, del 31 de diciembre, son 14 clubes los que tienen deudas, cinco de ellos de Primera División .

¿Cómo es el procedimiento para los reclamos? Los jugadores, a través de la MUFP, presentan sus reclamos. La AUF tiene tres días hábiles para enviar la documentación al club y la institución cinco días hábiles par contestar. Si el club no contesta, el fallo sale automáticamente y deberá pagar lo que el jugador reclamó. Si responde, se abre una instancia de negociación.

El último informe, que tiene como fecha el último día de 2025 sobre las deudas de los clubes de Primera, tiene a Wanderers como el club con mayores deudas que tendrá que pagar previo al inicio del Apertura:

CLUB MONTO Wanderers US$ 374.908 Peñarol US$ 350.000 Cerro US$ 298.930 Cerro Largo US$ 20.500 Juventud US$ 18.000

El próximo informe se conocerá el finalizar enero.

Son 11 los clubes que hasta diciembre no tenían reclamos, pero podrán ingresar en esta nómina en enero y antes del del inicio del Torneo Apertura 2026.

Rampla Juniors el club que más reclamos tiene: US$ 515.878

El club con mayor cantidad de reclamos es Rampla Juniors, que debe pagar US$ 515.878 (según los registros hasta el 31 de diciembre) antes de participar en el próximo torneo.

También tienen que pagar previo al comienzo de su próxima actividad: Atenas, Cerrito, Cooper, Deustcher FK, La Luz, Plaza, River Plate y Tacuarembó.

El martes 27 de enero en el Estadio Centenario se realizará el sorteo del Torneo Apertura.

El domingo 1° de febrero a la hora 20.30 se jugará la Supercopa Uruguaya 2026 entre Nacional y Peñarol, el primer título oficial de la temporada.