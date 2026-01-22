Dólar
TEMPORADA 2026

Top tres de clubes con mayores deudas para iniciar la temporada 2026: Wanderers, Peñarol y Cerro

Antes del inicio del Torneo Apertura 2026, previsto para el viernes 6 de febrero, los clubes de Primera División tienen que cancelar sus deudas para iniciar la competencia

22 de enero 2026 - 19:55hs
Tribuna alta de la Obdulio Varela del Parque Viera

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Como al inicio de cada torneo, de acuerdo al compromiso que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) asumió con la Mutual de Futbolistas (MUFP), los clubes tienen que cancelar las deudas para iniciar la siguiente competencia.

En esta oportunidad los clubes tendrán plazo hasta el jueves 5 de febrero para pagar los reclamos acumuladas del Torneo Clausura 2025.

De acuerdo al último informe sobre reclamos de la MUFP, del 31 de diciembre, son 14 clubes los que tienen deudas, cinco de ellos de Primera División.

¿Cómo es el procedimiento para los reclamos? Los jugadores, a través de la MUFP, presentan sus reclamos. La AUF tiene tres días hábiles para enviar la documentación al club y la institución cinco días hábiles par contestar. Si el club no contesta, el fallo sale automáticamente y deberá pagar lo que el jugador reclamó. Si responde, se abre una instancia de negociación.

se probo en nacional, cambio futbol por boxeo, lo incorporo river boxing team, suena con ser campeon mundial y el sabado defiende su titulo continental: la historia de javier cardozo
BOXEO

Se probó en Nacional, cambió fútbol por boxeo, lo incorporó River Boxing Team, sueña con ser campeón mundial y el sábado defiende su título continental: la historia de Javier Cardozo

Maximiliano Gómez de Nacional ante Maximiliano Olivera de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
TEMPORADA 2026

El clásico Nacional vs Peñarol de la Supercopa Uruguaya 2026 tiene fecha, horario tentativo y los hinchas compartirán la tribuna Olímpica

El último informe, que tiene como fecha el último día de 2025 sobre las deudas de los clubes de Primera, tiene a Wanderers como el club con mayores deudas que tendrá que pagar previo al inicio del Apertura:

CLUB MONTO
Wanderers US$ 374.908
Peñarol US$ 350.000
Cerro US$ 298.930
Cerro Largo US$ 20.500
Juventud US$ 18.000

El próximo informe se conocerá el finalizar enero.

Son 11 los clubes que hasta diciembre no tenían reclamos, pero podrán ingresar en esta nómina en enero y antes del del inicio del Torneo Apertura 2026.

Rampla Juniors el club que más reclamos tiene: US$ 515.878

El club con mayor cantidad de reclamos es Rampla Juniors, que debe pagar US$ 515.878 (según los registros hasta el 31 de diciembre) antes de participar en el próximo torneo.

También tienen que pagar previo al comienzo de su próxima actividad: Atenas, Cerrito, Cooper, Deustcher FK, La Luz, Plaza, River Plate y Tacuarembó.

El martes 27 de enero en el Estadio Centenario se realizará el sorteo del Torneo Apertura.

El domingo 1° de febrero a la hora 20.30 se jugará la Supercopa Uruguaya 2026 entre Nacional y Peñarol, el primer título oficial de la temporada.

