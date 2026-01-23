Progreso avivó las redes sociales con una chicana a Nacional, tras eliminarlo de la Copa de la Liga AUF y pasar a la final

Progreso celebra su gol en la semifinal de la Copa de la Liga AUF contra Nacional

Progreso le ganó por penales a Nacional y pasó a la final de la Copa de la Liga AUF , en un partido disputado este jueves por la noche en el Estadio Centenario.

El Gaucho arrancó ganando la semifinal con un gol de Diego Sánchez, pero Tomás Verón Lupi puso el empate para el tricolor y el partido se fue a los penales tras el 1-1 final.

Allí el que se lució fue el golero argentino Andrés Mehring , que atajó dos penales de los tres que erró Nacional para que su equipo ganara la tanda por 3-1.

Poco después del final del encuentro, la cuenta oficial de X de Progreso encendió las redes sociales con una chicana a Nacional.

"¿La final clásica por la Copa de la Liga cuándo es?", preguntó en tono de broma el usuario oficial del Gaucho, en alusión a la posibilidad de que se repitiera una final entre Nacional y Peñarol por la Copa de la Liga y la Supercopa Uruguaya, que finalmente el propio Progreso descartó.

El posteo tiene cientos de interacciones en X. Muchos hinchas de Nacional criticaron a Progreso por chicanear en un torneo amistoso, y otros por hablar de un partido en el que el tricolor jugó con mayoría de juveniles. Por otra parte, varios parciales de Peñarol repostearon la publicación y la apoyaron en los comentarios.