Progreso avivó las redes sociales con una chicana a Nacional, tras eliminarlo de la Copa de la Liga AUF y pasar a la final

Progreso eliminó a Nacional en las semifinales de la Copa de la Liga tras empatar 1-1 en el tiempo regular y ganar 3-1 la tanda de penales

23 de enero 2026 - 8:46hs
Progreso celebra su gol en la semifinal de la Copa de la Liga AUF contra Nacional

Foto: Leonardo Carreño/Focouy

El Gaucho arrancó ganando la semifinal con un gol de Diego Sánchez, pero Tomás Verón Lupi puso el empate para el tricolor y el partido se fue a los penales tras el 1-1 final.

Allí el que se lució fue el golero argentino Andrés Mehring, que atajó dos penales de los tres que erró Nacional para que su equipo ganara la tanda por 3-1.

Poco después del final del encuentro, la cuenta oficial de X de Progreso encendió las redes sociales con una chicana a Nacional.

Baltasar Barcia
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 1 (1)-1 (3) Progreso por Copa de la Liga AUF: con un Andrés Mehring enorme en los penales, al Gaucho pasó a la final

Jadson Viera, entrenador de Nacional
COPA DE LA LIGA

Jadson Viera tras la derrota de Nacional en la Copa de la Liga AUF: la decisión de "una preparación de varios equipos" y el apoyo a los juveniles

"¿La final clásica por la Copa de la Liga cuándo es?", preguntó en tono de broma el usuario oficial del Gaucho, en alusión a la posibilidad de que se repitiera una final entre Nacional y Peñarol por la Copa de la Liga y la Supercopa Uruguaya, que finalmente el propio Progreso descartó.

El posteo tiene cientos de interacciones en X. Muchos hinchas de Nacional criticaron a Progreso por chicanear en un torneo amistoso, y otros por hablar de un partido en el que el tricolor jugó con mayoría de juveniles. Por otra parte, varios parciales de Peñarol repostearon la publicación y la apoyaron en los comentarios.

Temas:

Nacional Progreso Copa de la Liga AUF Redes sociales

