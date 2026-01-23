La sub-15 de Peñarol a las piñas en Brasil: mirá la pelea entre los juveniles carboneros y los del Gremio por la Copa Efipan

Los incidentes entre los juveniles de Peñarol y Gremio en la Copa Efipan

La categoría sub-15 de Peñarol fue eliminada de la Copa Efipan , un torneo internacional juvenil que se disputa año a año en Porto Alegre, Brasil , y que tiene como vigente campeón a Defensor Sporting. El carbonero cayó 1-0 con Gremio por los cuartos de final del torneo, en un partido que terminó a las piñas.

El equipo uruguayo había llegado a los cuartos como el último de los ocho clasificados en la fase de liga, con 3 puntos en cinco partidos, producto de una victoria y cuatro derrotas. Gremio, en tanto, clasificó primero con 13 unidades , gracias a cuatro partidos ganados y uno solo empatado, y sin goles en contra.

Sin embargo, el partido entre brasileños y uruguayos fue más parejo que lo que reflejaba la tabla.

Gremio se puso rápidamente en ventaja con un gol de Ryan a los 4 minutos, y el carbonero afrontó toda la segunda mitad con un hombre de menos por la expulsión de Tomás Silveira, pero se mantuvo en partido hasta el final, cuando comenzó el cruce entre jugadores.

Según se puede ver en un video compartido por el periodista Lucas Fontes, cuando el partido estaba finalizando algunos jugadores de Gremio y Peñarol comenzaron a enfrentarse con golpes, patadas y empujones, en una gresca que duró algunos segundos.

Los juveniles del equipo brasileño corrieron hacia una de las áreas mientras distintos colaboradores y árbitros intentaban separar a los uruguayos, que luego volcaron su enojo contra la terna arbitral, que expulsó a tres jugadores del carbonero por los incidentes.

Tras el enfrentamiento el árbitro culminó el partido, que sentenció la eliminación de Peñarol del torneo. Nacional también fue eliminado en cuartos tras perder con la selección juvenil de Perú por 2-0, por lo que no habrá participantes uruguayos en las semifinales, que se disputarán este viernes.

Perú jugará contra Internacional de Porto Alegre a las 20:00, y Gremio se enfrentará a Cosmopolitano Sports a las 21:45.