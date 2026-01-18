Nacional sigue en racha contra Peñarol en formativas: le ganó en sub 15 en el torneo de Efipan en Brasil

Nacional le ganó el sábado 1-0 a Peñarol en la categoría sub 15 del torneo Efipan que se disputa en Alegrete, en Porto Alegre. Con este triunfo, las formativas tricolores estiran su racha ganadora ante su clásico rival.

Nacional fue el ganador de la tabla acumulada de juveniles en 2025 cortando una racha de cuatro años seguidos de éxitos de Defensor Sporting.

En la fecha de clásicos jugada en diciembre , por los Torneo Clausura, Nacional tuvo enorme supremacía: le ganó 2-1 a Peñarol en sub 17 y en sub 19, ambos de atrás, y lo goleó en sub 15 mientras que en sub 14 y sub 16 se registraron empates.

Desde que Ignacio Ruglio es presidente de Peñarol, Nacional ganó 13 títulos en formativas y Peñarol cuatro . Cuando llegó a la presidencia, en diciembre de 2020, Ruglio despidió al coordinador de formativas de Peñarol, Fernando Curutchet, quien inmediatamente fue contratado por Nacional.

"A mí me conforma plenamente el proyecto de formativas", expresó Ruglio a Referí consultado el 8 de enero por esta realidad del club en sus juveniles.

El gran valor agregado que tuvo el triunfo del sábado de Nacional fue que se dio en la sub 15, la única categoría que los tricolores no pudieron ganar en 2025 y donde justamente el campeón resultó ser Peñarol, en finales contra Danubio.

En este tradicional torneo que se juega anualmente en Alegrete, Nacional y Peñarol comparten grupo con Palmeiras, Inter de Porto Alegre, Flamengo de Alegrete y la selección de Perú.

El viernes, Nacional empató 0-0 con Palmeiras y el sábado venció 1-0 a Peñarol. con un solitario gol de Mateo Ledesma, logrado a la salida de un córner. Este domingo, perdieron 3-1 con la selección de Perú.

Peñarol, por su parte, perdió este domingo 1-0 contra Cosmopolitano.