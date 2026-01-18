Jadson Viera destacó los puntos altos de Nacional al clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga AUF, el debut de los nuevos y los pases por venir

El director técnico de Nacional , Jadson Viera, habló luego de lo que fue la importante clasificación de su equipo, nuevamente en definición por penales, este sábado a la noche ante Cerro Largo, tras haber igualado 1-1 en los 90 minutos en la Copa de la Liga AUF.

El DT tricolor mostró su conformidad con el rendimiento de sus dirigidos, especialmente por lo que mostró en la primera parte.

PEÑAROL Los dos jugadores importantes que perdió Diego Aguirre en Peñarol para la final de la Supercopa Uruguaya en el clásico ante Nacional

PEÑAROL La decisión que tomó Washington Aguerre en Peñarol luego de que no le firmaran su contrato en el club

Lo que dijo Jadson Viera

Jadson Viera habló luego de la clasificación de Nacional a las semifinales de la Copa de la Liga AUF.

"Estoy muy contento por los muchachos. Hicimos un gran primer tiempo, con muchas situaciones, con intensidad y buenas decisiones en ataque. Por ese camino tenemos que seguir", dijo el técnico albo en declaraciones a AUFTV luego del resultado ante Cerro Largo.

También comparó esos buenos minutos, con el segundo tiempo: "Hubo cansancio y juventud. Es un plantel joven y además enfrentamos a un equipo que juega muy bien al balón largo y al juego directo. Yo les hablé mucho de tratar de no entrar en ese juego, pero es normal que con el desgaste se sufra un poco".

"Venimos trabajando bien y hay muchas confirmaciones de jugadores que actuaron hoy. No hablo de futuro, sino de un gran presente para el club, y eso nos deja conformes”, indicó.

El DT de Nacional habló de la pretemporada y de la final de la Supercopa Uruguaya en el clásico ante Peñarol.

"Terminamos una pretemporada muy fuerte, muy exigente, y ahora viene la etapa de soltarnos, de ajustar detalles y de pensar en estos partidos que se vienen, además de la final de la Supercopa Uruguaya”, sostuvo.

Jadson Viera habló de los minutos que sumaron dos de los nuevos como Tomás Verón Lupi y Juan de Dios Pintado.

Así lo resumió: "Los vimos bien, están bien. Son jugadores que llegaron para sumar, que se están adaptando rápido. Tenemos un plantel muy lindo, que trabaja muy bien, y ahora estamos en una dinámica de dar minutos y ritmo de competencia".

También habló de las posibles llegadas que aún faltan en Nacional, sin dar nombres.

"Estamos esperando (por Agustín Rogel y César Araújo) algunas confirmaciones, tanto de llegadas como de posibles salidas. Tengo un grupo que está muy bien, sólido, y la verdad que estamos bastante cubiertos en todas las posiciones. El que venga será para sumar", dijo.